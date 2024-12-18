الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 45097 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية،  في  بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة  إلى 45.097  شهيدا  و 107.244 إصابة، منذ الـ7 من أكتوبر للعام 2023.

حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها  اليومي إن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا  و203 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية".

txt

أكسيوس: فجوات كبيرة عالقة بين إسرائيل وحماس في محادثات صفقة غزة

وأشارت الوزارة إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

نداء من الصحة الفلسطينية لذوي الضحايا 

وأهابت الوزارة بذوي الضحايا  ومفقودي الحرب ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

من جهته، قال مدير عام الصحة بغزة، إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي اعتقل 350 من كوادر القطاع الطبي في القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 واستشهد 3 منهم داخل السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدةالمتحدة  أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من قتلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة الفلسطينية غزة العدوان الإسرائيلي ضحايا العدوان الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

أكسيوس: فجوات كبيرة عالقة بين إسرائيل وحماس في محادثات صفقة غزة

الخارجية الأمريكية: نعتقد أنه بات ممكنا التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات يناير 2025 بالزيادة الجديدة

أول تعليق من مجلس الوزراء بعد إصابة مدبولي بدوار على الهواء

كيلو الفستق يصل لـ 2900 جنيه، ننشر أسعار ياميش رمضان في المحال التجارية

قبل اجتماع الفيدرالي، أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 18-12-2024

تعرض لنزلة برد منذ عدة أيام ورفض الحصول على راحة .. تفاصيل إصابة مدبولي بدوار على الهواء

رئيس الوزراء يُصاب بدوار أثناء المؤتمر الصحفى الأسبوعي للحكومة

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء، تعرف عليها

منوعات

المزيد

ضحايا محبي الأكل ، نقل تركي مشهور يعاني من السمنة المفرطة للمستشفي

إدراج أفلام مهرجان القاهرة السينمائي ضمن القائمة القصيرة للأوسكار

إذاعة يوم القيامة تبث رسالة غامضة

أردوغان يكشف عن أعظم أمنياته في الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 18-12-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الأرز اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 بالبورصات العالمية

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

اليوم العالمي للغة العربية.. الاحتفاء بلغة الضاد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة المدثر وأسماؤها وسبب نزولها ووقت قرائتها

في يومها العالمي، الشعراوي يوضح سبب نزول القرآن باللغة العربية (فيديو)

أسماء سورة "التحريم" وفضلها والأحاديث التي وردت فيها

المزيد
الجريدة الرسمية