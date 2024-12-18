الأربعاء 18 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خالد عبد العزيز يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام

الأعلى لتنظيم الإعلام
الأعلى لتنظيم الإعلام

التقى خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك خلال زيارته الحالية لقطر للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وفي بداية اللقاء قدم  خالد عبدالعزيز التهنئة للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء.

وأكد عبدالعزيز، على ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، وأن تتوحد جهود وسائل الإعلام لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام خالد عبدالعزيز حمد بن ثامر آل ثاني

الأكثر قراءة

4331 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18-12-2024 في الأسواق

السلطات الروسية تنشر الصور الأولى لمنفذ عملية اغتيال كيريلوف واعترافاته

قنوات مجانية تنقل نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد وباتشوكا

أخبار مصر: مفاجأة عن حالة عادل إمام الصحية، أمريكا تنفض يدها من دعم أوكرانيا، تحذير عاجل من الأرصاد، الموت يفجع محمد النني

اليوم، مسعود بزشكيان رئيس إيران يزور مصر

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

أجرأ أدوار دينا الشربيني، 7 معلومات عن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" قبل انطلاق عرضه الليلة

شقيق الجولاني وذو خطاب استعلائي، من هو ماهر الشرع وزير الصحة في الحكومة السورية

منوعات

المزيد

صيادون أمريكيون يصطادون دبا من أعلى شجرة ليسقط على أحدهم ويقتله

ألقيت قبل 80 عامًا وتزن 10 أطنان، إبطال مفعول قنبلة في ألمانيا

بسبب كامالا هاريس، ترامب يقاضي صحيفة وشركة لاستطلاعات الرأي

ارتفاع عدد قتلى زلزال فانواتو العنيف، واستمرار البحث على محاصرين تحت الأنقاض (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء محليا وبالبورصات العالمية

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024؟

صور الأقمار ما بتكدبش، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 17-12-2024

المزيد

انفوجراف

من هو الجنرال الروسي الكبير الذي اغتيل بانفجار في موسكو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المزمار في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل وصعوبات

من خواطر الشعراوي، دعوة للتوحيد وعدم الشرك بالله (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية