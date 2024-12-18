خالد عبد العزيز يبحث تعزيز التعاون مع رئيس المؤسسة القطرية للإعلام

التقى خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، وذلك خلال زيارته الحالية لقطر للمشاركة في احتفالات اليوم الوطني.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الإعلامية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

وفي بداية اللقاء قدم خالد عبدالعزيز التهنئة للشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، بمناسبة اليوم الوطني، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على دولة قطر الشقيقة بمزيد من الأمن والأمان والتقدم والازدهار، وعلى الشعب القطري الشقيق بوافر الخير والرخاء.

وأكد عبدالعزيز، على ضرورة تدعيم التعاون الإعلامي بين البلدين، وأن تتوحد جهود وسائل الإعلام لخدمة القضايا التي تهم العالم العربي، مشيرًا إلى أهمية دور الإعلام في ترسيخ الهوية الحضارية، وتنشئة الأجيال على القيم الأصيلة.

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