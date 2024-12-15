الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار وبوابة الشروق والقاهرة 24

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات، قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكترونى القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، وذلك لجلسة استماع تحدد لها يوم الأربعاء الموافق 18 /12 /2024.



ويأتي ذلك استكمالًا لطريق المجلس في سبيل ضبط المشهد الإعلامي، الذى بدأ بإصدار عدد من القرارات بشأن مخالفات بعض الوسائل الإعلامية والتي التزمت بتنفيذها.



ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في هذا الصدد جميع المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية، الالتزام بقواعد واصول المهنة والحفاظ على الأعراف والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى أثناء أدائهم لمهام عملهم.

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