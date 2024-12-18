ألقيت قبل 80 عامًا وتزن 10 أطنان، إبطال مفعول قنبلة في ألمانيا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن السلطات الألمانية، أبطلت بنجاح، مفعول قنبلة من الحرب العالمية الثانية ألقيت على ألمانيا قبل نحو 80 عامًا أو أكثر، وذلك بعد أن أثارت الرعب لعدة ساعات وأجبرت الآلاف على مغادرة منازلهم.

العثور على قنبلة تزن ١٠ أطنان

واكتشفت تلك القنبلة، وهي أمريكية، وتزن 10 أطنان مزودة بفتيل تلامس، خلال أعمال بناء بمدينة كولونيا وجرى إبطال مفعولها، حسبما أفادت إدارة المدينة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

العثور على قنابل في ألمانيا من الحرب العالمية الثانية

وسيتم الآن نقل القنبلة التي لم تنفجر بعيدًا، وسيتم رفع إغلاق الطرق، مما يسمح لنحو 3100 شخص في دائرة نصف قطرها 350 مترًا، ممن اضطروا إلى مغادرة منازلهم خلال الليل بالعودة.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب العالمية الثانية في عام 1945، لا تزال القنابل تكتشف في العديد من المدن الألمانية، عادة عندما يتم الإعداد لبناء عقار جديد أو لتجديد عقار قائم بالفعل.

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