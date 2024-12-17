الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ألمانيا: ناقشنا مع الإدارة الجديدة بسوريا المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان

الخارجية الألمانية،
الخارجية الألمانية، فيتو

قالت وزارة الخارجية الألمانية، مساء اليوم الثلاثاء، إن مسؤولا ألمانيا ناقش مع قادة الإدارة الجديدة في سوريا المرحلة الانتقالية وحقوق الإنسان.

 

فرنسا تكشف كواليس لقاء بعثتها بالسلطات الانتقالية في سوريا

من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إلي أن بعثتها إلى سوريا التقت ممثلين عينتهم السلطات الانتقالية في دمشق.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت الخارجية الفرنسية: "أكدنا للسلطات الانتقالية بـ سوريا التمسك بانتقال سياسي شامل، بالإضافة إلي ضرورة مواصلة محاربة تنظيم داعش الإرهابي".

 

بريطانيا ترسل وفدا إلى دمشق للقاء الحكومة الانتقالية

فيما أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، مساء أمس الإثنين، إرسال وفد إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الحكومة الانتقالية.

وقال وزير الخارجية البريطاني: "المسؤولون البريطانيون سيجتمعون مع السلطات الجديدة في سوريا".

الحكومة الجديدة في سوريا تشكر 7 دول عربية

وعبّرت الحكومة الجديدة والمؤقتة التي يديرها تحالف فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام في سوريا، عن امتنانها للإجراءات التي اتخذتها دول عربية لاستئناف العمل في بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد إطاحة نظام بشار الأسد.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، قالت الحكومة المؤقتة السورية في بيان، الخميس، إنها "ممتنة لمصر والعراق والسعودية والإمارات والأردن والبحرين وعمان وإيطاليا لاستئناف عمل البعثات ".

وأضافت الحكومة في بيانها أن قطر وتركيا "تعهدتا أيضا بإعادة فتح سفارتيهما".

حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025

 والثلاثاء الماضي، أعلن محمد البشير في بيان تلفزيوني، أنه تم تكليفه بتولي رئاسة حكومة انتقالية في سوريا حتى أول مارس 2025. 

وكان البشير يترأس حكومة الإنقاذ التي شكلتها المعارضة، قبل الهجوم الخاطف الذي استمر 12 يوما وأدى إلى إطاحة بشار الأسد.


 

 

 

 

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