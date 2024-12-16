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رياضة

نتائج مباريات اليوم الإثنين في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل لقاءات اليوم الاثنين، والتي أقيمت  ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة دوري القسم الثاني أ “ دورى المحترفين ” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا.

واقيمت اليوم الاثنين 5 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا. 

نتائج مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ 13 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد طنطا 2-0 

أسوان ضد بروكسي  1-1

بترول أسيوط ضد لافيينا  1-1

ديروط ضد المنصورة  0-1 

سبورتنج ضد السكة الحديد  1-2

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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دوري المحترفين دوري القسم الثاني أ دوري القسم الثاني بلدية المحلة طنطا المنصورة

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نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في دوري المحترفين

مواعيد مباريات اليوم الاثنين في الجولة الـ13 من دوري المحترفين

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