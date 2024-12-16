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خارج الحدود

الخارجية الأمريكية تدعو مواطنيها لمغادرة سوريا

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

دعت  وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها اليوم الاثنين إلى مغادرة سوريا، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد لا يزال متقلبًا وغير قابل للتنبؤ.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "لا يزال الوضع الأمني ​​في سوريا متقلبا وغير قابل للتنبؤ به مع وجود صراع مسلح وإرهاب في جميع أنحاء البلاد. يجب على المواطنين الأمريكيين مغادرة سوريا إذا أمكن. يجب على المواطنين الأمريكيين غير القادرين على المغادرة إعداد خطط طوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترات طويلة".

وأضاف البيان أن "على المواطنين الأمريكيين في سوريا الذين يحتاجون إلى مساعدة طارئة للمغادرة الاتصال بالسفارة الأمريكية في البلد الذي يخططون لدخوله".

وكانت قناة "التلفزيون السوري" نقلت عن مصادر، بأن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الاثنين، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل صورا للعلم السوري الجديد على مبنى السفارة في واشنطن.

وعلقت الولايات المتحدة في مارس 2014، العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.

فتح السفارة السورية لدى واشنطن

ومن جانب آخر أعلنت قناة "التلفزيون السوري" نقلًا عن مصادر، أن السفارة السورية لدى واشنطن ستفتح أبوابها للمواطنين اليوم الإثنين، بعد أكثر من 10 سنوات على إغلاقها.

وفي مارس 2014، علقت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا وأوقفت عمل السفارة والقنصليات السورية في البلاد، وأمرت الدبلوماسيين العاملين فيها بمغادرة البلاد إذا لم يكونوا مواطنين أمريكيين.


وأبلغت واشنطن دمشق حينها بأنها "لن تكون قادرة على تشغيل قنصليتيها في تروي بولاية ميشغين وهيوستن في ولاية تكساس" بعد أن أعلنت السفارة أنها "لن تقدم أية خدمات قنصلية بعد اليوم".

 

وبعد أسبوع من إسقاط نظام بشار الأسد بدأت بعض الدول بإعادة بعثاتها الدبلوماسية إلى دمشق واستئناف اتصالاتها بسوريا، واستأنفت السفارة التركية عملها بعد 12 عامًا من وقفها، كما أعلنت فرنسا استئناف الاتصالات الدبلوماسية مع دمشق.

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