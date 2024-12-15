بريطانيا تقدم حزمة مساعدات بقيمة 50 مليون استرليني لسوريا

أعلنت السلطات البريطانية، اليوم الأحد، عن حزمة مساعدات لسوريا قيمتها 50 مليون جنيه استرليني.

وفي سياق أخر أجلت روسيا في وقت سابق اليوم قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام حليفها بشار الاسد.

روسيا تعلن إجلاء جزء من دبلوماسييها في سوريا

وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تيليجرام، إنه "في 15 ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل الدبلوماسي الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي.

وغادرت من قاعدة حميميم الجوية"، الواقعة على الساحل السوري، وفق "فرانس برس".

وقال أربعة مسؤولين سوريين إن روسيا تسحب قواتها من خطوط المواجهة في شمال سوريا ومن مواقع في جبال العلويين على الساحل السوري لكنها لم تغادر قاعدتيها الرئيستين في البلاد بعد سقوط بشار الأسد.

وأثارت الإطاحة بالأسد، الذي أقام مثل والده الرئيس الراحل حافظ الأسد تحالفا وثيقا مع موسكو، تساؤلات حول مستقبل القاعدتين الروسيتين، وهما قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية ومنشأة طرطوس البحرية، بحسب "رويترز".

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية، أمس الجمعة، ما لا يقل عن طائرتين فيما يبدو من طراز أنتونوف إيه.إن-124، وهي من بين أكبر طائرات الشحن في العالم، في قاعدة حميميم وكانت مقدمتاهما مفتوحتين استعدادا للتحميل على ما يبدو.

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