الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 54 كيلو مخدرات وتنفيذ 692 حكما قضائيا في حملة أمنية بـ أسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة في أسوان

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 22 كيلو جرام لمخدر البانجو – 2 كيلو جرام لمخدر الشابو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة)  بحوزة 4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".
كما ضبط 4 قطع سلاح ناري"غير مرخص"..عبارة عن (2 بندقية آلية – 2 طبنجة – 27 خزينة متنوعة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 692 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.

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