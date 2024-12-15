الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأييد حكم إعدام طالب وعامل والمؤبد لسيدة بتهمة خطف وقتل طفل بالمنصورة

جنايات المنصورة
جنايات المنصورة

قضت مستأنف جنايات المنصورة، برفض الاستئناف المقدم من المتهمين بقتل طفل الستاموني، وتأييد حكم أول درجة بإعدام طالب وعامل، والسجن المؤبد للمتهمة الثالثة.

الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

وكانت  محكمة جنايات المنصورة قضت بمعاقبة “علاء.ح ”، 29 سنة، طالب و"السيد ع"، 50 سنة، بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد للمتهمة “رنا.م”، ربة منزل، وذلك لقتلهم الطفل يوسف بإلقائه في الترعة حيًا، بغرض ابتزاز والده ماديًا، بعد ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية.

وكشف  أمر الإحالة بأنه بدائرة مركز الستاموني، قام المتهمان الأول والثاني بقتل المجني عليه الطفل يوسف أحمد، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن اتفقت إرادتهما ورسما مخططًا إجراميًا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت المتهم الثاني، وخشية افتضاح أمرهما، عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روحه، وأعدا لهذا الغرض أدوات حجر أسمنتي وحبل، وشدا وثاقه، وكمما فاهه، واقتاداه عنوة داخل سيارة شقيق المتهم الثاني إلى مكان مصرعه، وشدا وثاقه بحجر أسمنتي، وألقياه في مجرى مائي حيًا، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فحدثت وفاته.

وأوضح أمر الإحالة تلك الجناية، واقترنت بها جناية أخرى، وهى أنهما في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطفا وأخرى «المتهمة الثالثة» بالتحايل والإكراه المجني عليه الطفل، بأن استدرجوه إلى حانوت المتهم الثاني، بزعم من المتهم الأول، لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما إن أقصوه عن أعين المارة، حتى وثقوا أوصاله وكمموا فاهه درءًا لاستغاثته وإمعانًا في شل مقاومته، وأعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إتمام مخططهم الإجرامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مستأنف جنايات المنصورة قتل طفل الستاموني جنايات المنصورة فضيلة مفتي الجمهورية محكمة جنايات

مواد متعلقة

الأمن يكشف لغز العثورعلى جثة عامل داخل مسكنه فى الهرم

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية خلال حملة أمنية بدمياط

تفاصيل سرقة ملفات هامة من مكتب حكومي في فيصل

إحالة أوراق شقيقين للمفتى بتهمة قتل عامل

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بالفيوم

القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 135 مليون جنيه بالإسكندرية

القبض على قائد سيارة وضع ملصقا خادشا للحياء على سيارته بالزاوية

قوافل متنقلة للأحوال المدنية تستخرج 6284 بطاقة رقم قومى و25922 مصدرًا مميكنًا

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

الزمالك يحقق فوزا ثمينا على المصري ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية (صور)

كولر يصدم كهربا بعد الخسارة أمام باتشوكا في كأس إنتركونيتننتال

من يحكم سوريا الاَن بعد سقوط بشار الأسد؟ محلل سياسي يجيب

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات لرئيس الوزراء

جنازة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي بمسجد الشرطة في الشيخ زايد (بث مباشر)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

منوعات

المزيد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية