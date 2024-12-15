مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية

ذكرت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية ومؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة.

اشتباكات حول مصفاة الزاوية

وفي السياق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط المصفاة.

وقال بيان للمؤسسة إنها "تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة

وأشار البيان إلى تمكن عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها "رغم استمرار الاشتباكات.. الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها".

ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".

وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".

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