الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مؤسسة النفط الليبية تعلن القوة القاهرة بسبب الاشتباكات المسلحة في محيط مصفاة الزاوية

اشتباكات مسلحة في
اشتباكات مسلحة في ليبيا، فيتو

ذكرت وسائل إعلام ليبية اليوم الأحد، أن اشتباكات مسلحة اندلعت في محيط مصفاة الزاوية ومؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة.

اشتباكات حول مصفاة الزاوية

وفي السياق وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في مصفاة الزاوية لتكرير النفط بسبب اشتباكات بين مجموعات مسلحة في محيط المصفاة.

وقال بيان للمؤسسة إنها "تعلن حالة القوة القاهرة والطوارئ من الدرجة الثالثة (القصوى) بعد تعرض عدد من خزانات مصفاة الزاوية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر لأضرار جسيمة أدت إلى نشوب حرائق خطيرة نتيجة إصابتها بأعيرة نارية جراء الاشتباكات الدائرة بين مجموعات مسلحة في محيطها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

مؤسسة النفط تعلن القوة القاهرة

وأشار البيان إلى تمكن عناصر الأمن والسلامة من السيطرة على الحرائق والتسريبات في خطوط الغاز، والحد من خطورة انتشارها "رغم استمرار الاشتباكات.. الأمر الذي يعرض حياة العاملين وسكان المنطقة برمتها إلى مخاطر لا يمكن توقع أضرارها".

ودعا البيان المؤسسات والجهات المختصة إلى "تحمل مسؤولياتها والتحرك بأسرع ما يمكن لإيقاف هذه الاشتباكات وتجنيب المواقع النفطية دائرة الصراع الدائر مهما كانت أسبابه ودوافعه".

وطالب مجلس إدارة المؤسسة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "بالتدخل لفض الاشتباكات والقضاء على الفتنة، بأي شكل من الأشكال، نظرا لما تشكله من خطر كبير.. لما تحتويه هذه الخزانات من مواد سهلة الاشتعال".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليبيا النفط الليبي مصفاة الزاوية مؤسسة النفط

مواد متعلقة

المقاولون العرب توقع بروتوكولًا لتنفيذ الطريق الاستراتيجي "مصر- ليبيا – تشاد"

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

الأكثر قراءة

طلاب علوم الفضاء ببني سويف الأهلية في زيارة لهيئة الاستشعار

محافظ المنيا: ضبط 206 مخالفات خلال حملات تموينية مكبرة

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

منوعات

المزيد

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

طلب تغطية شعرها دون غيرها، شاهد ماذا فعل الجولاني مع"فتاة حي المزة" بدمشق (فيديو)

حادث غامض، العثور على 12 جثة بشرية داخل مطعم هندي في جورجيا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أفضل 5 أدوات استثمارية في 2025 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 15 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية