المقاولون العرب توقع بروتوكولًا لتنفيذ الطريق الاستراتيجي "مصر- ليبيا – تشاد"

في خطوة هامة لتعزيز التعاون الإقليمي بين مصر وتشاد، تم توقيع بروتوكول اتفاق لدراسة وتنفيذ طريق يربط تشاد بمصر عبر ليبيا، ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الربط والتبادل العابر للحدود.

ووقع وزير البنية التحتية وفك العزلة وصيانة الطرق التشادى عزيز محمد صالح، والمهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اتفاقًا يمثل إطلاق الدراسات لإنشاء الطريق الذى يربط تشاد بمصر، حيث يعد هذا المشروع أحد مظاهر تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين، من خلال تسهيل نقل البضائع والأشخاص عبر منطقة الساحل، وحضر التوقيع المهندسة هبة أبو العلا عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد القيعي رئيس القطاع المشرف على فرع تشاد، والمهندس محمد المشد مدير فرع الشركة بتشاد.

وأعرب المهندس أحمد العصار عن امتنانه للوزير التشادى وفريق العمل، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وبدوره أعرب الوزير التشادى عزيز محمد صالح باسم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، والحكومة التشادية، عن ترحيبهم الحار بوفد الشركة، وأكد على أهمية هذا المشروع لتشاد وكذلك لمصر، حيث يهدف إلى تحسين الاتصال بين البلدين.

كما استقبل رئيس الوزراء التشادى وفد الشركة بعد توقيع البروتوكول، وأعرب عن التزامه بدعم المبادرات الهادفة إلى تحسين قطاع البنية التحتية فى تشاد، وأشاد بتوقيع البروتوكول، وكذلك تم بحث فرص التعاون فى قطاع البنية التحتية.

ويشمل البروتوكول الذى جرى توقيعه نهو الدراسات الفنية التفصيلية اللازمة لبدء تنفيذ الطريق، وتأتي هذه المبادرة فى إطار أوسع لتطويرالبنية التحتية وتعزيز التبادل العابر للحدود.

جدير بالذكر أنه قد سبق لشركة المقاولون العرب فى شهر سبتمبر الماضي، توقيع اتفاقية بنفس المضمون مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا لجزء الطريق الأوسط الواقع بنطاق دولة ليبيا، وبذلك تكتمل عقود واتفاقيات إنشاء الطريق لكامل الأجزاء الواقعة بنطاق دولتي تشاد وليبيا، بما يتيح البدء الفوري لأعمال الدراسة والتنفيذ.

استقبال طلبات المواطنين بأكبر طرح للأراضي السكنية للأفراد

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي الوزارة بالعمل على تقديم مختلف التيسيرات في استقبال طلبات المواطنين بأكبر طرح للأراضي السكنية للأفراد ضمن برنامج مسكن بـ20 مدينة جديدة، والبالغ عددها 8521 قطعة أرض، والمستمر التقدم عليها حتى 6 يناير 2025.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه جارٍ حاليًا استقبال طلبات المواطنين للحجز بأكبر طرح للأراضي السكنية للأفراد بالمدن الجديدة، والذي يتضمن أراضى سكنية بمحاور الإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا.

وقال وزير الإسكان: يشمل طرح الأراضي مدن ( غرب قنا الجديدة – أسيوط الجديدة – السادات – بدر – بني سويف الجديدة – حدائق أكتوبر – طيبة الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – أخميم الجديدة – سوهاج الجديدة – قنا الجديدة – الفيوم الجديدة - ناصر الجديدة – أسوان الجديدة – ملوي الجديدة – العاشر من رمضان – 6 أكتوبر – الشروق - العبور).

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أنه وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تعمل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التوسع فى طرح الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم فى بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.



وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه بالنسبة لقطع أراضي الإسكان المتوسط تم إتاحة 3678 قطعة أرض بواقع 223 قطعة أرض بمدينة غرب قنا، و31 قطعة أرض بمدينة أسيوط الجديدة، و1270 قطعة أرض بمدينة السادات، و60 قطعة أرض بمدينة بدر، و150 قطعة أرض بمدينة بني سويف الجديدة، و122 قطعة أرض بمدينة حدائق أكتوبر، و204 قطع أراضٍ بمدينة طيبة الجديدة، و495 قطعة أرض بمدينة المنيا الجديدة، و1123 قطعة أرض بمدينة برج العرب الجديدة.

ونوه نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تم أيضا إتاحة 96 قطعة أرض بمحور أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بواقع 87 قطعة أرض بمدينة 6 أكتوبر، و7 قطع أراضٍ بمدينة الشروق، وقطعتي أرض بمدينة العبور.

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