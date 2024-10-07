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أخبار مصر

باحتياطي 122 تريليون قدم مكعب، ليبيا تنافس مصر على اكتشاف حقل غاز ضخم

حوض هيردوت بالبحر
حوض هيردوت بالبحر المتوسط،فيتو
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تشترك أربع دول من بينها مصر في منطقة غرب المتوسط للبحث عن كنز بترولي ضخم، من المحتمل أن يغير الخريطة البترولية في الشرق الأوسط، ويسمى بحوض هيردوت، والذي يقع في مياه كل من  مصر وليبيا واليونان وقبرص.

وكل منهما لديه الحق التنقيب عن الغاز الطبيعي في مياهه الإقليمية وتدخل   ليبيا  المنافسة مع مصر على موقع اكتشاف حقل غاز ضخم في البحر المتوسط في خطوة من شأنها أن تجذب العديد من الشركات العالمية وتؤمّن جزءًا من الطلب العالمي على الوقود. 

وتستعد ليبيا إلى إطلاق جولة عطاءات للتنقيب عن النفط والغاز بعدد من مناطق الاستكشاف؛ من بينها عدد من المناطق القريبة من الحدود البحرية المصرية.

حوض هيردوت وتأثيره على ثروات مصر البترولية

وكشفت مصدر بوزارة البترول "لفيتو" أن  حوض هيرودوت يقع  في البحر المتوسط وسيكون له دور كبير  في السنوات القادمة  علي جعل مصر  من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي وأشار أن  الحوض يقع في المياه الإقليمية الي 4 دول  في منطقة غرب المتوسط  على مساحة كبيرة.  

ويضم حوض هيرودوت منطقة كبيرة وغنية بالغاز الطبيعي ويمتد حوض هيرودوت بيمتد على مساحة 113 ألف كيلومتر مربع أسفل المياه الاقتصادية الخالصة لكل من مصر، وليبيا، وقبرص، واليونان، وتستعد كل دولة منهم للتنقيب على الغاز في الجزء الواقع بمياهها الاقتصادية.

وأكد المصدر أن مصر من  أوائل  الدول التي قررت التنقيب  عن الغاز  في مياهها الإقليمية. وتأتي ليبيا في المرحلة الثانية من التنقيب.

احتياطيات حوض هيرودوت من الغاز الطبيعي

قدرت  الشركات المتخصصة احتياطيات  حوض هيردوت بحوالي 122 تريليون قدم مكعبة  لأنه يمثل  أكبر الأحواض في منطقة البحر المتوسط وأهمها من الناحية الجيولوجية، بسبب ما يحتويه من احتياطيات ضخمة

وأشارت تقارير صحفية  أن ليبيا تستعد   لعمليات التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا مربعات داخل حوض هيردوت.

تظهر خطط ليبيا التنافس لتطوير احتياطيات الغاز الضخمة في أحواض شرق المتوسط.

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