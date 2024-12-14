بعد سقوط نظام بشار وتهديد نفوذها بالمنطقة.. إيران تتطلع لتوثيق علاقتها مع القيادة الجديدة بسوريا.. الهجمات الإسرائيلية تختبر صلابة التحالف.. وحرب الممرات تجعل دمشق مركزا استراتيجيا

تمثل العلاقات بين إيران وسوريا محورا استراتيجيا في المشهد الإقليمي بالشرق الأوسط منذ عقود، حيث قامت على أسس سياسية وعسكرية مشتركة، خاصة في ظل دعم إيران للنظام السوري الساقط خلال أزماته المتعددة، ومع ذلك، تبدو هذه العلاقة أمام منعطف جديد في ظل التحولات السياسية الإقليمية والدولية بعد سقوط بشار الأسد، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها وتأثيرها على المنطقة.

تحديد مستقبل العلاقات

يتوقف مستقبل العلاقات الإيرانية-السورية على طبيعة النظام السياسي الجديد الذي قد يظهر في سوريا بعد انتهاء الحرب وتداعياتها، إذا كانت الحكومة المقبلة في دمشق مستعدة للحفاظ على التحالف مع إيران، فمن المتوقع أن تستمر العلاقة، لكن طبيعة هذه العلاقة قد تتغير بناء على مواقف النظام الجديد تجاه القضايا الإقليمية.

محور المقاومة ودور إيران الإقليمي

تعتبر طهران سوريا جزءا محوريا من "محور المقاومة"، الذي يضم حزب الله في لبنان وعدة جماعات في العراق واليمن. ومع ذلك، فإن تعقيد المشهد السوري بوجود فصائل متعددة وتدخلات خارجية يعقد الأمور، حيث أن إيران تسعى لضمان استمرار دعمها لسوريا كحليف استراتيجي، خصوصًا في مواجهة النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

الموقف من الهجمات الإسرائيلية

تشكل الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية تحديًا كبيرًا للعلاقات الإيرانية-السورية، فإيران التي تدين هذه الهجمات وتعتبرها انتهاكًا للسيادة السورية، تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف هذه العمليات. في المقابل، فإن أي تغيير في موقف الحكومة السورية المستقبلية تجاه هذه الهجمات سيؤثر على عمق الشراكة مع إيران.

الأبعاد الاقتصادية

إلى جانب الدعم العسكري والسياسي، تسعى إيران إلى تعزيز استثماراتها الاقتصادية في سوريا، هذا الأمر يمثل فرصة لإيران لتوسيع نفوذها الإقليمي، ولكن في الوقت نفسه، يعتمد على استقرار الوضع السياسي في سوريا وقدرة دمشق على جذب استثمارات أخرى لإعادة الإعمار.

التحديات أمام العلاقات

وفي وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات جيوسياسية تعيد تشكيل التحالفات، تراجع النفوذ الإيراني في بعض المناطق بسبب التدخلات الخارجية، بينما تزايدت تحالفات جديدة بين دول عربية وتركيا وحتى إسرائيل. هذه الديناميكيات قد تضع ضغوطا إضافية على التحالف الإيراني-السوري.

العزلة السياسية والتدخلات الخارجية

تعاني إيران من عزلة سياسية متزايدة نتيجة تدخلاتها في سوريا ودول أخرى. على الجانب الآخر، تواجه سوريا صعوبات في استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بسبب التداعيات الكارثية للحرب.

المنافسة على النفوذ في سوريا

بالإضافة إلى إيران، تسعى قوى أخرى مثل روسيا وتركيا والولايات المتحدة لتعزيز وجودها في سوريا. هذه المنافسة تؤثر بشكل مباشر على قدرة إيران على الحفاظ على تأثيرها، خاصة إذا تغيرت أولويات الحكومة السورية الجديدة أو ظهرت قوى أخرى تنافس إيران داخل البلاد.

سيناريوهات المستقبل

قد يؤدي الاستقرار النسبي في سوريا وتوافق الحكومة الجديدة مع الأجندة الإيرانية إلى تعزيز التحالف القائم، خاصة إذا استمر الدعم الإيراني في المجالات العسكرية والاقتصادية.

إذا تبنت الحكومة السورية مستقبلًا سياسات تركز على تخفيف التدخلات الخارجية والانفتاح على قوى جديدة، فقد يتراجع النفوذ الإيراني، خصوصًا مع زيادة الضغط الدولي والإقليمي على طهران.

وقد تتحول العلاقة بين إيران وسوريا إلى شراكة محدودة تعتمد على المصالح المشتركة، مثل محاربة الإرهاب وإعادة الإعمار، دون الالتزام بالتحالفات الأيديولوجية السابقة.

دور سوريا في حرب الممرات

وتمتلك سوريا موقعًا استراتيجيًا يجعلها طرفًا مهمًا في المنافسة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل "حرب الممرات" التي تتنافس فيها القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين. قد يشكل ذلك فرصة لطهران لتعزيز نفوذها الاقتصادي عبر شراكة مع دمشق، ولكن ذلك يعتمد على قدرة سوريا على تحقيق استقرار داخلي يجذب الاستثمارات الدولية.

العلاقة بين إيران وسوريا تواجه تحديات وفرصا في آن واحد، يعتمد مستقبلها على تطورات المشهد السياسي السوري، وتوازن القوى الإقليمية، واستراتيجية كل من طهران ودمشق تجاه الأوضاع الجديدة. وفي ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية، تبقى هذه العلاقة في حالة من الترقب، حيث تسعى كل من إيران وسوريا إلى تعزيز مواقعهما الإقليمية دون التنازل عن أولوياتهما الوطنية.

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