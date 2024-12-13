الجمعة 13 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزير جيش الاحتلال السابق: السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية لوجود إسرائيل

الضفة
الضفة

 قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف جالانت إن السيطرة على الضفة الغربية ضرورة أمنية وإستراتيجية لوجود إسرائيل.

وأضاف أن دعم المستوطنات ومنع البناء غير القانوني ضروري للحفاظ على أمن وسيادة إسرائيل.

 

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر جديدة بشأن سوريا

 أصدر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أوامر للجيش بالاستعداد للبقاء طوال فصل الشتاء في المنطقة العازلة مع سوريا في هضبة الجولان المحتلة.

 

احتلال قمة جبل الشيخ

 وقال الوزير في بيان: "بسبب الوضع في سوريا، من الأهمية من الناحية الأمنية الإبقاء على وجودنا على قمة جبل حرمون (جبل الشيخ)".

 

وأضاف: "يجب بذل كل الجهود لضمان جهوزية الجيش في المكان، للسماح للجنود بالبقاء هناك رغم ظروف الطقس الصعبة".

ومنذ الانهيار المفاجئ لحكومة الأسد في سوريا، تنقل إسرائيل قوات إلى المنطقة العازلة على الجانب السوري من الخط الفاصل مع هضبة الجولان المحتلة، كما تنفذ مئات الغارات الجوية لتدمير أسلحة الجيش السوري وعتاده.

 

ونددت دول عدة بالخطوة التي اتخذتها إسرائيل لدخول المنطقة العازلة.

وقالت إسرائيل إن توغلها واستيلاءها على مناطق استراتيجية في جبل الشيخ "إجراء مؤقت ومحدود لضمان أمنها".

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انهيار حكومة الأسد يعني عدم وجود سلطة لتطبيق اتفاقية فض الاشتباك التي أدت إلى إنشاء المنطقة العازلة بعد حرب عام 1973، وإن إسرائيل ستبقى هناك فقط حتى يتم التوصل إلى ترتيب مناسب.

لكن مدة استمرار ذلك الوضع تظل غير واضحة.

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وزير الدفاع الإسرائيلي سوريا الضفة الغربية يوآف غالانت إسرائيل

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