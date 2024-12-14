السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جماهير الأهلي تتوافد على ستاد 974 قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي (صور)

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

تتوافد جماهير النادي الأهلي على ملعب 974 المقرر أن يستضيف المواجهة المرتقبة بين القلعة الحمراء ومنافسه باتشوكا المكسيكي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

وعلى جانب آخر، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فندق الإقامة بالعاصمة القطرية الدوحة إلى ملعب 974 استعدادا لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع باتشوكا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة علي ملعب 974، على أن يواجه الفريق الفائز ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل على ملعب لوسيل.

مباراة الأهلي وباتشوكا

يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يضع عينه على تحقيق إنجاز تاريخي جديد يسطر في تاريخ إنجازت القلعة الحمراء وذلك عن طريق التغلب على نظيره باتشوكا المكسيكي وحصد لقب كأس التحدي والتأهل لمواجهة ريال مدريد في المباراة النهائية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال. 

كما يدخل الأهلي مباراة باتشوكا وهو يسعى للثأر من هزيمته من المنافس ذاته قبل 16 عامًا عندما خسر بنتيجة 4ـ2 في بطولة كأس العالم للأندية عام 2008. 

بينما يدخل فريق باتشوكا المباراة وهو منتشي من الفوز على منافسه فريق بوتافوجو البرازيلي في الدور ربع النهائي من البطولة ذاتها، بنتيجة 3ـ0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد «974» في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال.  

 

القيمة التسويقية لفريقي الأهلي وباتشوكا 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت، فإن فريق باتشوكا المكسيكي يتفوق علي النادي الأهلي في القيمة التسويقية. 

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق باتشوكا نحو 48.40 مليون يورو، كما يعد أغلى لاعب لدى الفريق المكسيكي هو أسامة إدريسي بقيمة 7 ملايين يورو، ثم يليه نيلسون ديوسا بـ 4.5 مليون يورو، ثم بريان جونزاليس بـ 4 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي نحو 30.88 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي القلعة الحمراء وسام أبو علي بقيمة 3 ملايين يورو، إمام عاشور بـ 3 ملايين يورو، ثم يحيى عطية الله بـ 2.20 مليون يورو. 

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة الأهلي وباتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب 974 بالدوحة.

وتبث مباراة النادي الأهلي ونظيره باتشوكا المكسيكي  فى نصف نهائى الإنتركونتننتال عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي كأس الإنتركونتيننتال جماهير النادي الاهلي ريال مدريد

مواد متعلقة

بعثة الأهلي تغادر فندق الإقامة لمواجهة باتشوكا المكسيكي (فيديو)

جاهزية ملعب 974 لاستقبال مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال (صور)

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

بعد خفض أسعاره.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

طرد روبرتسون، فولهام يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام باتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

جنح السنبلاوين تقضي بعدم الاختصاص في قضية إمام عاشور بتهمة سب جاره

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

ما حكم من حلف بالله كذبًا ؟ الأزهر يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية