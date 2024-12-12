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رياضة

شريف عبد المنعم: جمهور الأهلي سيكون له عامل كبير أمام باتشوكا

جمهور الأهلي، فيتو
جمهور الأهلي، فيتو

أكد شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، أنه يجب تأمين وسط الملعب بشكل قوي في مباراة باتشوكا، المقرر لها مساء السبت المقبل.

وقال عبد المنعم، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "أنصح لاعبي الأهلي، بنسيان مباراة باتشوكا وبوتافوجو، خاصة وأن الفريق يمتاز المهارات ويمتلك ثقة كبيرة في إنهاء الهجمة ونقل الكرة، واللعب بضغط أمامه سيكون صعب، وأعتقد أن كولر يريد خطف هدف وتهدئة المباراة".

وتابع: "يجب أن يكون هناك دفاع قوي في وسط الملعب يستطيع التصدي لهجمات باتشوكا، وأري أن لاعبي الأهلي ستخوض المباراة "شو" من أجل التواجد وتقديم أنفسهم، ومن حظ الأهلي تواجده في فريق بهذا المستوي، لأن الأهلي سيلتقي في كأس العالم للأندية 2025 مع إنتر ميامي نفس المدرسة".

وأكمل: "جماهير الأهلي، سيكون لها عامل كبير في ظهور الفريق بشكل جيد في المباراة، واعتقد أن كولر سيؤمن نصف الملعب في مباراة باتشوكا بتواجد مروان عطية، ومن الأفضل مشاركة أكرم توفيق وعمر كمال عبدالواحد في المباراة أمام بعض، وأتوقع فوز الأهلي بنتيجة 2-1".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال، وذلك بعد فوز الفريق المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية نظيفة.

 

موعد ومكان مباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في السابعة مساء يوم السبت المقبل على ستاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة، وهو أحد الاستادات التي أقيم عليها مباريات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد باتشوكا

ومن المقرر أن تنقل قنوات بي إن سبورت والكأس المباراة على قنواتها المشفرة بعد حصولهم على حق إذاعة مباريات البطولة في نصف النهائي والنهائي. 

ويقوم بالتعليق على المباراة  في قناة الكأس المعلق العماني خليل البلوشي. 

 

مكافآت بطولة الانتركونتننتال 

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت البطولة منذ بدايتها على النحو التالي:

 حصل فريق أوكلاند سيتي صاحب المركز الأخير على 500 ألف دولار، فيما حصل كلً من العين الإماراتي وبوتافوجو البرازيلي على مليون دولار بعد مغادرتهم البطولة من الدور ربع النهائي، فيما ضمن كل من الأهلي وباتشوكا الحصول على 2 مليون دولار بعد صعودهما للدور نصف النهائي، فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين دولار والبطل على 5 ملايين دولار. 

 

قائمة الأهلي لنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 

حراسة المرمى: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يوسف أيمن، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا وكريم نيدفيد ومصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات وسمير محمد، محمد عبد الله.

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شريف عبدالمنعم جمهور الأهلي باتشوكا النادي الأهلي

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