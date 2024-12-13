أخبار الحوادث اليوم،مصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسوان، ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفضيات 50%، غدا محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

تمكنت أجهزة وزراة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها.



لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسوان.

أطلقت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم رغمًا عنها.

تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد)، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%.



أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من رفع اثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور علي جانبي الطريق.

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت جلسة محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".

أدلى عاطل متهم بقتل ابنة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.







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