أخبار الحوادث اليوم،مصرع عنصرين شديدي الخطورة بأسوان، ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد بتخفضيات 50%، غدا محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)
تمكنت أجهزة وزراة الداخلية، من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة لقيامه بتصنيع الأقراص والعقاقير المنشطة والاتجار بها.
مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسوان.
بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)
أطلقت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.
الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم رغمًا عنها.
الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفضيات 50%
تواصل وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد)، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 50%.
إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي
أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من رفع اثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور علي جانبي الطريق.
القبض على 15 متهما في حملة أمنية بدمياط استهدفت الخارجين عن القانون
شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
غدا، نظر جلسة محاكمة 22 متهمًا في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدا السبت جلسة محاكمة 22 متهما في خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة بينهم 18 متهما محبوس و4 هاربين والمعروفة إعلاميًا بـ " خلية القاهرة الجديدة الإرهابية ".
أمهم طلبت مني تأديبهم، اعترافات المتهم بقتل ابنة زوجته وإصابة أشقائها بالسلام
أدلى عاطل متهم بقتل ابنة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا