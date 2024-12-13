مصرع طفل صدمته سيارة في الفيوم

لقي طفل مصرعه في الفيوم، دهسا تحت عجلات سيارة نصف نقل، بقرية «فانوس»، التابعة لمركز طامية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي طامية المركزي تحت تصرف النيابة.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بمصرع طفل بقرية فانوس، بدائرة المركز، صدمته سيارة نصف نقل، ولقي مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفي طامية، وانتقلت من مركز شرطة كامية، الي موقع البلاغ، وتبين أنه أثناء لهو الكفل " ح. د "، 9سنوات، أمام منزل أسرته، بذات القرية، دهسته سيارة نصف نقل مسرعة، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طاميه المركزي، وتمكنت وحدة البحث الجنائي، بمركز طامية، من التحفظ علي السيارة، ضبط قائدها، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

قرار النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة بمركز طامية، وأخطرت النيابة المختصة، التي صرحت بتسليم جثمان الطفل لأسرته، لدفنه في مقابر الاسرة، بعد مناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل بساعة وأسباب الوفاة، كما انتدب خبير فني لفحص السيارة وإعداد تقرير بحالتها الفنية ومدي توافر واسىل الأمن والمتانة بالسيارة، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

ويقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت:

1-الصيانة الدورية للمركبات

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.



10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.



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