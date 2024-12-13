الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

الداخلية تُساهم
الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية، فيتو

 أطلقت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.   

زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات 

 فقد نظمت الوزارة عددا من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات فى تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعضا من الهدايا العينية.. بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم  لهن بالمجان.
  
كما اضطلعت مديريات الأمن بتنظيم احتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.

الداخلية تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية بتخفضيات 50%

الداخلية تقدم تسهيلات للأشخاص ذوي الهمم للحصول على الخدمات

 وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، وحيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

 جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين وخاصةً المرأة ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخدمات الطبية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة الدعم والمساندة العنف ضد المرأة المشاركة المجتمعية توقيع الكشف الطبى حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة قوافل طبية قطاع الخدمات مناهضة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة

تحرير 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

ضبط 10 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبى خلال 24 ساعة

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

ضبط شركة للنصب على راغبي العمل بالخارج في مدينة نصر

تحرير 1253 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لتعزيز حقوق الإنسان المصري

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

استقرار أسعار الفراخ اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

«تم وضعه على ماسك أكسجين»، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

نداء عاجل من الصليب الأحمر للمواطنين في سوريا

مسار يفاجئ الأهلي في الشوط الأول بدوري الكرة النسائية (فيديو)

ملك البحرين يبعث رسالة إلى الجولاني

سيدات الأهلي يتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة

منوعات

المزيد

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

اقتراح بترجمة قوائم الطعام في مطاعم موسكو إلى اللغة العربية

اعتقال خادمة قصر باكنجهام بعد خروج حفلة عيد ميلاد عن السيطرة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

البلطي يسجل 76 جنيها، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ملك الموت في المنام وعلاقتها بانتشار الفساد والشعور بعدم الأمان

تفسير رؤية نقش الحناء في المنام وعلاقتها بالاستقرار النفسي والعاطفي

أسماء سورة الانفطار وفضلها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية