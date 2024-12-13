بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

أطلقت وزارة الداخلية عددا من المبادرات لتقديم الدعم للسيدات، وبمناسبة حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.

زيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات

فقد نظمت الوزارة عددا من الزيارات للمستشفيات ودور رعاية المسنات لمشاركة السيدات المرضى والمحجوزات والمترددات على المستشفيات فى تلك المناسبة، وتقديم الدعم النفسى والمجتمعى لهن وإهدائهن بعضا من الهدايا العينية.. بالإضافة لإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهن وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.



كما اضطلعت مديريات الأمن بتنظيم احتفالات بمقار أندية الشرطة المختلفة على مستوى الجمهورية لعدد من السيدات نزيلات دور رعاية المسنات.

وقد لاقت تلك المبادرات الإنسانية مردودًا إيجابيًا لدى السيدات والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على تقديم أوجه الدعم والمساندة، وحيث أثنوا على حرص الوزارة على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والاجتماعى.

جاء ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة فئات المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين وخاصةً المرأة ومراعاة البُعد الإنسانى والإجتماعى وتفعيل الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية.

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