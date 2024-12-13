إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي

أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق أسيوط الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت قوة من إدارة مرور الفيوم، من رفع اثار الحادث، وتم تسيير حركة المرور علي جانبي الطريق.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة أجرة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، بدائرة المركز، ووجود مصابين، وقد انتقلت قوة من المركز وإدارة مرور الفيوم، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقد السيطرة على السيارة، فانقلبت في نهر الطريق، وأصيب 9 من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

قرار النيابة حول الحادث

تحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب خبير فني لفحص حالة السيارة، وإعداد تقرير فني بأسباب الحادث، ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة بالسيارة، وتولي التحقيق.

نصائح لقائدي المركبات للحد من حوادث السير

يقدم خبراء المرور عددًا من النصائح لقائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية والطرق الصحراوية للحد من حوادث السير ووقف نزيف الأسفلت:

1-الصيانة الدورية للمركبات

2-التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدي إلى عدم وقوع حوادث

3-عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

4- عدم تعاطي المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

5- تجنب تخطي السيارات أثناء السير بالطريق.

6- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

7- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

8- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

9- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع في حالة الدوران.

10- توقع التغييرات المفاجئة في السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة في التعامل مع أي طارئ.

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