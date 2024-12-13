الأمن يكشف حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم رغمًا عنها.



حقيقة إجبار فتاة على التبرع بالدم فى مدينة 6 أكتوبر

تابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن ادعاء أحد المواطنين بقيام العاملين بإحدى سيارات التبرع بالدم بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لمحاولة إجبار ابنته على التبرع بالدم رغمًا عنها وقيامه بالتواصل مع الجهات المختصة للاستعلام عن السيارة وإبلاغه بعدم تبعيتها لهم.



وبالفحص، تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن المكان المشار إليه لا توجد به سيارات لجمع تبرعات الدم، وأنه "كرفان ثابت" تابع لبنك الدم بإحدى المستشفيات وحاصل على موافقة من الجهات المختصة لتنظيم حملات للتبرع بالدم.

وبسؤال ابنة الشاكى ذكرت أنها أثناء سيرها بمحل الواقعة استوقفها (أحد الأشخاص، وسيدة) وعرضا عليها التبرع بالدم إلا أنها رفضت.

عقب ذلك حاول الشخص استيقافها لإقناعها بالتبرع دون إجبارها على ذلك.. وبسؤال المسئولين بالمكان نفيا قيامهما بإجبار الشاكية على التبرع بالدم واقتصار دورهما على تحفيز المواطنين للتبرع.



وبمواجهة الشاكى بما أسفر عنه الفحص، أيد ذلك، وعلل ادعاءه بقيام ابنته بنقل صورة غير صحيحة للواقعة واتصاله بالمسئولين واستعلامه منهم عن وجود سيارة للتبرع بالدم دون الإشارة إلى الكرفان "محل الشكوى" مما أدى لاعتقاده عن طريق الخطأ بكونها سيارة تقوم بسرقة الدم وبيعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجارى العرض على النيابة العامة.

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