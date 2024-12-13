أمهم طلبت مني تأديبهم، اعترافات المتهم بقتل ابنة زوجته وإصابة أشقائها بالسلام

أدلى عاطل متهم بقتل ابنة زوجته وإصابة أشقائها بمنطقة السلام باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وقال المتهم إنه تزوج والدة الأطفال بعد طلاقها وبرفقتها الأطفال وقد ارتضي بذلك كونه يعيش معهم في شقتهم.

وأضاف المتهم أن زوجته لديها 3 أطفال من زوجها السابق وكانوا دائمي اللعب بصوت عال فأراد أن يرجعهم إلى والدهم لكن أمهم خشيت أن تنتزع منها الشقة.

وأشار المتهم إلى أنه أخذ الأمر من والدة الأطفال بتأديبهم فبدأ بضربهم لإسكاتهم وإجبارهم على الكف عن سلوكهم فتوفيت الطفلة الكبرى بين يديه.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية امن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق لأحد المستشفيات ووفاة أحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.



على الفور انتقلت اجهزة الامن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات واصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الأم.

وبعمل التحريات تبين أن الأم أنفصلت عن زوجها والد الأطفال وتزوجت من المتهم وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى وأصيب أشقائها، والقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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