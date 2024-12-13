الجمعة 13 ديسمبر 2024
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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

مصرع عنصرين إجراميين
مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران

لقي عنصران إجراميان شديدا الخطورة من تجار المواد المخدرة مصرعهما عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في أسوان.

 


كانت وردت معلومات أكدتها تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان تفيد بقيام (عنصرين إجراميين شديدى الخطورة – مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى جنايتى "مخدرات وسلاح ناري، سرقة بالإكراه") بالاتجار بالمواد المخدرة وارتكاب وقائع سرقات بالإكراه وحيازة أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بأسوان.

مصرع عنصرين إجراميين عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة 

 

وتم استهداف العنصرين بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن مصرعهما وضُبط بحوزتهما (2 بندقية آلية – عدد من الطلقات – كمية من المواد المخدرة المتنوعة " حشيش - بانجو – هيروين " ).

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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