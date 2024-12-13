الجمعة 13 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على 15 متهما في حملة أمنية بدمياط استهدفت الخارجين عن القانون

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية لضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة فى دمياط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. ضُبط خلالها(7.7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 13 كيلو جرام لمخدر البانجو – 11 كيلو جرام لمخدر
الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين).

 

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

كما ضبط قطعتين سلاح نارى"غير مرخص" عبارة عن 2 فرد محلى وعدد من الطلقات  بحوزة 8 متهمين لـ "5 منهم معلومات جنائية".
  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المحكوم عليهم الهاربين المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام المحكوم عليهم الحملات الامنية قطاع الأمن العام ضبط المحكوم عليهم الهاربين حائزي ومتجري المواد المخدرة

مواد متعلقة

القبض على7 تجار مخدرات وضبط 5 أسلحة نارية في حملة أمنية بأسوان

رادارات المرور ترصد 1220 مخالفة التحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة، أبرزها «GHP» لاغتصاب الفتيات (صور)

مصرع عنصرين شديدي الخطورة عقب تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان

بمناسبة حملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة.. الداخلية تُساهم بالعديد من المبادرات الإنسانية (صور)

ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمصر الجديدة

تحرير 31 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الأمن يكشف ملابسات فيديو تجميع الكلاب الضالة فى السويس

الأكثر قراءة

ترك وجبة ساخنة وخدع مساعده، تفاصيل مثيرة عن ترتيبات ليلة هروب بشار الأسد وشقيقه ماهر

بعد الصومال وإثيوبيا، أردوغان يطرح على البرهان عرضا تركيًّا يخص السودان

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

حالته مستقرة وياريت ندعيله، نجل نبيل الحلفاوي يكشف تطورات حالة والده الصحية

3 قرارات من النيابة بشأن وفاة الطالبة ضحية التنمر بالقليوبية، والتعليم ترد

بعد سلسلة من الارتفاعات، كم وصل سعر الدولار في البنوك المصرية؟

تحفظ وحيد لإدارة الزمالك على التعاقد مع المدرب السويسري جروس

حمدي فتحي يغادر ملعب مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة قوية في الرأس (صور)

منوعات

المزيد

دخان بلا نار، ظاهرة غريبة في إقليم الفقيه بن صالح وسط المغرب (فيديو)

مصر تستضيف مهرجان الألعاب الإلكترونية لأول مرة

30 %؜ زيادة في أسعار التسالي والحلويات (فيديو وصور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 13 ديسمبر

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

الوجود العسكري الأمريكي في سوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة عبس وفضلها وما ورد بشأنها

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الحسن البصري سيد التابعين (1 – 3)

من خواطر الشعراوي، هؤلاء لا يغفر الله لهم ولا يهديهم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية