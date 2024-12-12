الخميس 12 ديسمبر 2024
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حوادث

الداخلية تقدم تسهيلات للأشخاص ذوي الهمم للحصول على الخدمات

وزارة الداخلية، فيتو
وزارة الداخلية، فيتو

اضطلعت وزارة الداخلية، بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات التي تقدمها كافة جهات الوزارة من خلال تخصيص رقم الهاتف: (01126977222) بقطاع حقوق الإنسان للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال شكاوى والتماسات الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن تضمن دليل الخدمات الشرطية (المقروء بطريقة برايل) لرقم الهاتف المشار إليه.

الداخلية تقدم تسهيلات الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان واعتماد الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.

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