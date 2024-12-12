الداخلية تقدم تسهيلات للأشخاص ذوي الهمم للحصول على الخدمات

اضطلعت وزارة الداخلية، بتقديم التسهيلات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات التي تقدمها كافة جهات الوزارة من خلال تخصيص رقم الهاتف: (01126977222) بقطاع حقوق الإنسان للعمل على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال شكاوى والتماسات الأشخاص ذوي الهمم، فضلًا عن تضمن دليل الخدمات الشرطية (المقروء بطريقة برايل) لرقم الهاتف المشار إليه.

الداخلية تقدم تسهيلات الأشخاص ذوي الإعاقة للحصول على الخدمات

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان واعتماد الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.