أخبار الفن اليوم: وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي.. مصر تكتسح جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. وياسمين عبد العزيز تقدم "زوجة رجل مش مهم"

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 بالعديد من الأحداث والفعاليات الفنية الكثيرة نستعرض أبرزها خلال النشرة التالية:

توفي الممثل التونسي القدير فتحي الهداوي، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ونعته وزارة الثقافة التونسية.

بدأ فتحي الهداوي التمثيل في مسرح المعهد الثانوي ابن شرف بأداء قطع كلاسيكية وذلك تحت إشراف أستاذه حمادي المزي.

ثم انضم إلى مسرح الهواة والتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، أين تحصل على شهادة في 1986.



تم تعيينه في 7 أكتوبر 2011 كرئيس للمهرجان الدولي بالحمامات، وشغل هذا المنصب حتى 31 مارس 2014، والراحل من مواليد 9 ديسمبر 1961.

يعتبر من ايقونات الدراما التونسية والعربية، وعمل في التلفزيون والمسرح وفي السينما العربية والأوروبية والسورية

شهدت الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، تدهورا كبيرا عقب مرور 24 ساعة على نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

وكشف المخرج عمرو عرفة عن تدهور حالة نبيل الحلفاوي الصحية عقب تعرضه أمس لوعكة صحية ألمت به، أسفرت إلى نقله للمستشفى، متابعا:"ادعوا له الحالة صعبة"

أعلنت شبكة تليفزيون النهار منذ قليل عودة الإعلامية ريهام سعيد إلى شاشتها بالبرنامج الشهير " صبايا الخير " بدءا من يناير المقبل.

وقال الإعلامي علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار: "سعداء بعودة ريهام، ونثق أنها ستمثل إضافة مهمة إلى شاشتنا، خاصة أننا خضنا معا تجربة مميزة استمرت عشر سنوات، واعتقد أن النهار هي الشاشة التي تشعر ريهام بالاطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وباسم النهار ومصداقيتها".

من جانبها أكدت ريهام سعيد أن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي، وأضافت: " سنقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل والمضمون، وسنبذل أقصى ما نملك من جهد ليأتي ملبيا لتطلعات واحتياجات المجتمع وينال ثقة المشاهدين"

انطلق منذ ساعات تصوير أولى مشاهد فيلم الكوميديا الجديد المعنون بــ “ زوجة رجل مش مهم” والذي تترأس بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز.

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

اقتنص الفيلم المصري “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” جائزة لجنة التحكيم بختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وتستقبل دور العرض السينمائي في اليوم الأول من العام الجديد فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو".

يضم فريق عمل الفيلم كلا من: عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والكلب رامبو، برفقة المخرج والكاتب خالد منصور، والمنتجين محمد حفظي ورشا حسني.

فازت المصرية مريم شريف، بطلة فيلم "سنو وايت" بجائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن أدائها في شخصية إيمان، الشابة التي تواجه تحديات التنمر بسبب قصر قامتها، وذلك في ختام الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، وحظى باهتمام واسع منذ عرضه لأول مرة بالمهرجان في أيام 9 و10 من ديسمبر، كما سيعاد عرضه يوم 14 ديسمبر.

تعاقد مؤخرًا الفنان اللبناني نيقولا معوض على المشاركة في بطولة مسلسل “الأميرة”، أمام الفنانة ياسمين صبري، حيث من المفترض أن يبدأ نيقولًا تصويره دوره خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة أن المسلسل سوف يعرض في سباق دراما رمضان 2025.

ويتكون مسلسل الأميرة من 15 حلقة، كما يشارك في بطولته الفنان أحمد فؤاد سليم وسلوى عثمان وهو من تأليف محمد السيد بشير وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج مها سليم

تسبب انشغال الفنانة حنان مطاوع في تعطل انطلاق تصوير مسلسل "حياة أو موت"، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان عبر عدد من القنوات الفضائية

وكشف مصدر من داخل المسلسل أنه كان من المفترض أن يتم البدء في تصوير العمل خلال الأيام الماضية إلا أن الفنانة حنان مطاوع قد انشتغلت بتصوير مسلسل آخر والذي يحمل اسم " صفحة بيضاء"، والذي يعرض خارج السباق الرمضان

وأضاف المصدر أن مسلسل "حياة أو موت"، كان يتكون من عشر حلقات فقط، إلا أن الشركة المنتجة قد زادت من عدد حلقاته ليصبح 15 حلقة، ليكون مناسبًا للعرض في شهر رمضان



قضت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء المُري، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، على المتهم بـ ابتزاز ابنة المطربة شيرين عبد الوهاب من خلال شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” بالسجن 3 سنوات.

تعود أحداث القضية، إلى تقديم والد المجني عليها الموزع الموسيقي محمد مصطفى طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، بلاغا في عام 2023 لـ مباحث الإنترنت في العباسية بتعرض ابنته 12 عاما للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول على تطبيق التيك توك، مما أصابها بحالة نفسية سيئة.وأكد والد المجنى عليها، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، ابنته هنا من طليقته شيرين عبد الوهاب، مرت بحالة نفسية سيئة، وعاشت في رعب بسبب تهديدات المتهم لها وفكرت في إنهاء حياتها خلاصا من تهديداته المستمرة له، خاصة بعد رفضها الاستجابة له، وبالفعل نشر فيديوهات لها خادشة للحياء عبر حسابه بتطبيق Tik Tok.

أدت الفنانة ياسمين صبري مناسك العمرة أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام حاليا بجدة.

ونشرت ياسمين صورة من داخل الحرم المكي أثناء أدائها للعمرة وأرفقتها بدعاء: اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها

ومن الأخلاق أطيبها

ومن نور نورك

وارزقني حبك وحب من يحبك

وحب كل عمل يقرّبني الي حبك

واجعلني من أعز عبادك

واجعلني مباركةً أينما كنت

وارزقني الفردوس الأعلي

يا حبيب الروح يا الله



على مدار الأيام الماضية اشتعلت منصات السوشيال ميديا بحملات هجوم كبيرة على الفنانة الشابة أسماء جلال عقب مشاركتها بمجموعة كبيرة من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية خلال الأشهر القليلة الماضي،ة مما جعل اسمها الأعلى تداولًا بين فنانات جيلها..

أشعل مقطع فيديو جمع بين أسماء جلال وأمير المصري حفيظة الجمهور العربي، وجعل الثنائى الفني فى مرمي الهجوم والنقد.. واختفي الاثنان عن الأنظار لوقت طويل إلى أن عادوا للظهور معا بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عقب نفي والد أمير المصري وجود أي علاقة عاطفية تجمع بين الثنائي الشاب أسماء جلال وأمير المصري.

أعلن الفنان علاء قوقة عن زواجه، قبل قليل، من خارج الوسط الفني، وأقام مراسم عقد القران فى حفل عائلي بعيدا عن الأضواء.

وعلق قوقة على زواجه بــ: اليوم، ونحن نبدأ رحلتنا معًا، أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب، السعادة، والرضا

أعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.





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