اليوم نبدأ رحلتنا معًا، الفنان علاء قوقة يعلن زواجه

أعلن الفنان علاء قوقة عن زواجه، قبل قليل، من خارج الوسط الفني، وأقام مراسم عقد القران فى حفل عائلي بعيدا عن الأضواء.

زواج علاء قوقة

وعلق قوقة على زواجه بــ: اليوم، ونحن نبدأ رحلتنا معًا، أدعو الله أن يجعل حياتنا مليئة بالحب، السعادة، والرضا

يشار إلى أن الفنان علاء قوقة أستاذ بقسم التمثيل والإخراج في معهد فنون مسرحية، وأخرج كلاسيكيات شكسبير ومغامرات غوركي ويونسكو ونصوص الهم العربي، وقام بالتمثيل بعشرات المسلسلات، وأشهرها سجن النسا، فوق مستوي الشبهات، وحق ميت.

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