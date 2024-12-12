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ثقافة وفنون

ياسمين صبري تؤدى مناسك العمرة

ياسمين صبري/فيتو
ياسمين صبري/فيتو

أدت الفنانة ياسمين صبري مناسك العمرة أثناء تواجدها بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام حاليا بجدة.

ياسمين صبري تؤدي مناسك العمرة

ونشرت ياسمين صورة من داخل الحرم المكي أثناء أدائها للعمرة وأرفقتها بدعاء: اللهم اكتب لي من الأرزاق أجملها
ومن الأخلاق أطيبها
ومن نور نورك
وارزقني حبك وحب من يحبك
وحب كل عمل يقرّبني الي حبك
واجعلني من أعز عبادك
واجعلني مباركةً أينما كنت
وارزقني الفردوس الأعلي
يا حبيب الروح يا الله

فى سياق آخر.. اقتربت  ياسمين صبري من الانتهاء من تصوير جميع أحداث دورها في فيلم “الأرض السوداء” الذي تشارك بطولته مع النجم كريم عبدالعزيز، ويتم تصوير بعض مشاهد العمل حاليًّا بالجونة.

وتلعب ياسمين صبري خلال أحداث العمل شخصية فتاة تعشق الغوص، وتحصل على كورسات مكثفة إلى أن تصبح من أهم الغواصين، وتتعرف على كريم عبد العزيز في إحدى الحفلات، ويخوضا رحلة فى معظم أنحاء العالم وذلك في إطار تشويقى لايت.

 

وأعلنت الشركة المنتجة عن طرح فيلم "الأرض السوداء "كيميت" بدور العرض السينمائية المصرية والعربية بالتزامن مع عيد الأضحى ٢٠٢٥. 

 

ويأتي فيلم الأرض السوداء من إخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته بجانب بطلي العمل كل من إياد نصار، الفنان الشاب أحمد غزي، والفنانة مريم محمود الجندي.

 

واشتمل تصوير مشاهد الفيلم على التصوير الخارجي بين مصر، إسبانيا، إيطاليا وتركيا.

 

آخر أفلام ياسمين صبري 

وكانت آخر مشاركات ياسمين صبري في عالم السينما فيلم “أبو نسب”، الفيلم بطولة محمد إمام، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى، علاء مرسي ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصري ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

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الأرض السوداء الفنانة ياسمين صبري فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي ياسمين صبرى

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