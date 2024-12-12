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ثقافة وفنون

عودة برنامج " صبايا الخير" لـ ريهام سعيد على النهار يناير المقبل

ريهام سعيد، فيتو
ريهام سعيد، فيتو

أعلنت شبكة تليفزيون النهار منذ قليل عودة الإعلامية ريهام سعيد إلى شاشتها بالبرنامج الشهير " صبايا الخير " بدءا من يناير المقبل.

عودة برنامج صبايا الخير


وقال الإعلامي علاء الكحكي رئيس مجلس إدارة النهار:" سعداء بعودة ريهام،  ونثق أنها ستمثل إضافة مهمة إلى شاشتنا، خاصة أننا خضنا معا تجربة مميزة استمرت عشر سنوات، واعتقد أن النهار  هي الشاشة التي تشعر ريهام بالاطمئنان فيها، وجميعنا سندعمها لتقديم محتوى يليق بها وباسم النهار ومصداقيتها ".


من جانبها أكدت ريهام سعيد أن شبكة تليفزيون النهار هي بيتها الحقيقي الذي شهد أنجح مراحل مشوارها الإعلامي، وأضافت: " سنقدم نسخة متطورة تليفزيونيا من برنامج صبايا الخير على مستوى الشكل والمضمون، وسنبذل أقصى ما نملك من جهد ليأتي ملبيا لتطلعات واحتياجات المجتمع 
وينال ثقة المشاهدين"


وقال محمد هاني رئيس شبكة تليفزيون النهار: إن البرامج الاجتماعية ذات البعد الإنساني شديدة الأهمية، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى نقلة نوعية في أسلوب العرض والتناول نتمنى أن نسهم في تحقيقها.


من الجدير بالذكر أن ريهام سعيد حاصلة على ماجستير في الصحافة من الجامعة الأمريكية بعد تخرجها من كلية الآداب قسم المسرح بالجامعة الكندية وعملت في بدايتها كصحفية ومعدة وقدمت برنامجها الشهير " صبايا الخير " على قناة النهار لمدة 13 سنة متواصلة، وقد حصلت على تكريمات من ألمانيا وعدة دول عن مجهودها في مجال الدعم الإنساني وعلاج الأطفال، كما أنها أسست أول مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.. ولها أيضا عدة تجارب في التمثيل أبرزها مسرحية " الشبكة" أمام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجم الكبير محمود حميدة.

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الإعلامية ريهام سعيد برنامج صبايا الخير برنامج صبايا

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