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ثقافة وفنون

انطلاق تصوير فيلم “زوجة رجل مش مهم” لـ ياسمين عبد العزيز، ومعتز التوني بديلًا لهذا المخرج

ياسمين عبد العزيز،
ياسمين عبد العزيز، فيتو

انطلق منذ ساعات تصوير أولى مشاهد فيلم الكوميديا الجديد المعنون بــ “ زوجة رجل مش مهم” والذي تترأس بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز

ويشارك بفيلم “زوجة رجل مش مهم” بجانب ياسمين عبد العزيز الفنان أكرم حسني وسيكون المخرج معتز التوني بديلا للمخرج خالد جلال الذي كان من المفترض أن يخرج هذا العمل، ويأتي الفيلم من تأليف شريف الليثي.

 

وكان المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، يعكف على الانتهاء من كتابة فيلم جديد للنجمة الكبيرة ياسمين عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن فكرة الفيلم قائمة على الدراما الكوميدية، إلا أن المهام الإخراجية ذهبت لمخرج الكوميديا معتز التوني.

 

فيلم دراما كوميدي لـ ياسمين عبد العزيز

وقال خالد جلال إن ياسمين عبد العزيز “هي ماركة مسجلة في النجاح وقريبة من الأسرة المصرية، وأنه عمل معها في أغلب أفلامها ومسلسلاتها”.

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الفنان اكرم حسني الفنى النجمة ياسمين عبد العزيز المخرج معتز التوني ياسمين عبد العزيز ياسمين عبدالعزيز

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