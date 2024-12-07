الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مفاجأة في الحلقة 21 من مسلسل رقم سري، ظهور حنان مطاوع

حنان مطاوع، فيتو
حنان مطاوع، فيتو

مسلسل رقم سري ، شهدت الحلقة 21 من مسلسل رقم سري حدوث مفاجأة غير متوقعة بظهور الفنانة حنان مطاوع “رضوى”، والتي كانت بطلة الجزء الأول من مسلسل صوت وصورة الذي يعد رقم سري امتداد له.

وظهور رضوى قد يكون من أجل الشهادة لصالح لطفي عبود “صدقي صخر” ولمساعدته في الحصول على البراءة وإنقاذه من التهمة المنسوبة إليه.

ولقد احتفى متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعودة رضوى واعتبروا ظهورها بمثابة المنقذ للطفي الذي جمعتهما قصة حب في الجزء الأول من المسلسل.

موعد حلقات مسلسل رقم سري 

وفيما يتعلق بموعد حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإنها تعرض في تمام الساعة الثامنة مساء من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC.

وفيما يتعلق موعد عرضه حلقات مسلسل رقم سري 2024 على منصة واتش ات فإنها تعرض من السبت للأربعاء في تمام السابعة مساء.

أبطال مسلسل رقم سري

وبعيدا عن موعد عرض حلقات مسلسل رقم سري 2024 فإن العمل يشارك به نخبة من النجوم وهم ياسمين رئيس، وصدقي صخر وناردين فرج وعمرو وهبة ونادين وأحمد الرافعي ورامي الطمباري، والمسلسل من إخراج محمود عبدالتواب، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

قصة مسلسل رقم سري 

"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

شخصيات من “صوت وصورة” تواصل الظهور في “رقم سري” 

ويعتبر مسلسل رقم سري امتداد لمسلسل صوت وصورة الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه عام ٢٠٢٣، فرقم سري يسير في المسار ذاته الذي كان عليه الجزء الأول ولكن باختلاف القصة ومع وجود نجوم جدد انضموا إلى بعض الفنانين من الموسم الأول.  

ومن أبرز الشخصيات التي تظهر في الجزء الثاني من المسلسل بعد ظهورها في الأول شخصية المحامي لطفي عبود الذي جسد شخصيته صدقي صخر، والذي نجح في إثبات براءة رضوى “حنان مطاوع” من تهمة قتل الدكتور عصام “مراد مكرم”، وكان أحد أركان الجزء الأول من المسلسل.

كما يقدم وافي “عمرو وهبة” أيضًا شخصيته التي ظهر بها في “صوت وصورة” بأحداث الجزء الثاني، وكان هو مساعد لطفي عبود والذي ساعده كثيرًا خاصة في التعرف على عالم الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه لتحسين موقف رضوى.

والمقدم حسين “رامي الطمباري” أيضًا يتواجد في الجزء الثاني من المسلسل وبالتأكيد لا يزال يعمل في وظيفته وسيكون له دور في تحقيق العدالة كما فعل في الجزء الأول، ومن الشخصيات الأخرى المستمرة أيضًا في الجزء الثاني شخصية ماجدة التي تجسد شخصيتها الفنانة ناردين فرج، وهي محامية تعمل بطرق وأساليب ملتوية وكانت هي خصم لطفي عبود وموكله الدكتور عصام ومن المفترض أنها هربت في الجزء الأول من المسلسل، بالإضافة إلى الفنان أحمد شاهين الذي يواصل تقديم شخصية مصطفى جاويش وهو محامي أيضًا مع لطفي عبود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال مسلسل رقم سري الفنانة حنان مطاوع حنان مطاوع رامي الطمباري صدقى صخر صوت وصورة مسلسل رقم سري مسلسل صوت وصورة موعد عرض حلقات مسلسل رقم سري

مواد متعلقة

مسلسل ساعته وتاريخه الحلقة الأولى، دراما تعكس ملامح قضية نيرة أشرف

مايان السيد ضيفة شرف الحلقة الأولى من مسلسل ساعته وتاريخه

أبطال مسلسل "موعد مع الماضي" يروجون له: استنونا بكرة (فيديو)

بطولة هنا الزاهد، Watch It تروج لمسلسل إقامة جبرية

الأكثر قراءة

بلومبرج: الأسد في طهران لمحاولة وضع خطة للبقاء أو الخروج الآمن

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بمشاركة مصر، تفاصيل الاجتماع الوزاري الخاص بشأن الوضع في سوريا بالدوحة (صور)

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية