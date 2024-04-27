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ثقافة وفنون

حبيب سيلينا جوميز: أعرف أن معجبيها يكرهونني

سيلينا جوميز وبلانكو،
سيلينا جوميز وبلانكو، فيتو

تحدث المنتج الموسيقي بيني بلانكو، عن علاقته الرومانسية الجديدة، مع النجمة سيلينا جوميز.

وأكد بيني بلانكو، خلال استضافته، في برودكاست أمس الجمعة، أنه يعرف تماما،حجم الضغوطات، التي تتعرض له علاقته مع سيلينا جوميز، خاصة مع النقد الدائم لهما، واتهام الجمهور، له بأنه غير مناسب لها، وأنها تستحق رجل أفضل منه.

وقال بلانكو عن سيلينا جوميز: "إنها تقوم بأعمال خيرية معي، وأنا أفهم أن معجبيها يكرهونني بالفعل".

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سيلينا جوميز: خاتمي الجديد هدية من بيني بلانكو وسعره 3 آلاف دولار

ونفت جوميز، عبر خاصية الاستوري، في حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”، جميع الأخبار التي أفادت أن خاتمها الجديد، والذي يرمز لحرف B، من موقع “شي إن” الصيني.

وأكدت سيلينا، أنها لم تشترِ الخاتم من موقع “شي إن”، بل أعطى لها كهدية من حبيبها الجديد، بيني بلانكو، وأن الخاتم من تصميمه، ويرمز لـ B، وهو أول حرف من اسم بيني، وتكلف صناعته حوالي 3 آلاف دولار فقط.

سيلينا جوميز: بيني بلانكو ليس مجنونا وارتباطنا منذ 6 أشهر

وكشفت النجمة سيلينا جوميز، عن طريق الخطأ، أنها واعدت كاتب الأغاني والمنتج  بيني بلانكو، منذ ٦ أشهر في السر.

وذكرت  جوميز، في تعليق علي حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، أنها تواعدت مع بيني بلانكو، منذ 6 أشهر، لتعود وتحذف التعليق علي الفور.

وكتب أحد متابعي سيلينا، تعليقا علي صورة لها مع حبيبها، قائلة: إذا كنتِ لا تستطيعين التعامل مع الكراهية، فتوقفي عن نشر صور صديقك، يجب أن تكون خاصة بينكما فقط"، لترد سيلينا، قائلة: “إنه ليس مجنونا.. لقد مرت 6 أشهر، وسأدافع دائمًا عن أصدقائي، وعائلتي، ومشجعي، حتى يوم وفاتي”.

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو انه زير نساء ورجل لعوب.

وردت علي الهجوم عليها، وعلى حبيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بتعليق قائلة: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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