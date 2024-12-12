وفاة الممثل التونسي فتحي الهداوي

توفي الممثل التونسي القدير فتحي الهداوي، اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، ونعته وزارة الثقافة التونسية.

الممثل الراحل فتحي الهداوي

وبدأ فتحي الهداوي التمثيل في مسرح المعهد الثانوي ابن شرف بأداء قطع كلاسيكية وذلك تحت إشراف أستاذه حمادي المزي.

ثم انضم إلى مسرح الهواة والتحق بالمعهد العالي للفن المسرحي بتونس، أين تحصل على شهادة في 1986.

تم تعيينه في 7 أكتوبر 2011 كرئيس للمهرجان الدولي بالحمامات، وشغل هذا المنصب حتى 31 مارس 2014.

الفقيد من مواليد 9 ديسمبر 1961.

يعتبر من ايقونات الدراما التونسية والعربية، وعمل في التلفزيون والمسرح وفي السينما العربية والأوروبية والسورية من أهم أعماله السينمائية في تونس:

1985: الكأس للمخرج محمد دمق.

1988: صفايح ذهب للمخرج نوري بوزيد.

1988: عرب للمخرجين الفاضل الجعايبي والفاضل الجزيري.

1990: عصفور السطح للمخرج فريد بوغدير.

1992: غبار الألماس للمخرجين الفاضل الجعايبي ومحمود بن محمود

1995: نظرة معينة للمخرج خالد البرصاوي.

1998: الحب الحرام للمخرج نضال شطة.

2000: المفتاح للمخرج شوقي الماجري.

2004: باب العرش للمخرج مختار العجيمي.

2009: 7 شارع الحبيب بورقيبة للمخرج إبراهيم اللطيف.

2012: الخميس بعد الظهر للمخرج محمد دمق.

2012: باب الفلة للمخرج مصلح كريم.

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