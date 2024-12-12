الخميس 12 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ادعوا له الحالة صعبة، عمرو عرفة يعلن تدهور الحالة الصحية للفنان نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي،فيتو
نبيل الحلفاوي،فيتو

شهدت الحالة الصحية للفنان القدير نبيل الحلفاوي، تدهورا كبيرا عقب مرور 24 ساعة على نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة.

الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي

وكشف المخرج عمرو عرفة  عن تدهور حالة  نبيل الحلفاوي الصحية عقب تعرضه أمس لوعكة صحية ألمت به، أسفرت إلى نقله للمستشفى، متابعا:"ادعوا له الحالة صعبة".

و كان  الفنان نبيل الحلفاوي تعرض لأزمة صحية طارئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الخاصة، ولم تكشف أسرته عن تفاصيل الأزمة الصحية حتى الآن.

وخرج نجل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى لمناشدة الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل.

في هذا السياق، حرص الإعلامي أحمد شوبير على مطالبة جمهوره بالدعاء له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي... ورابطة مشجعي النادي الأهلي.

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