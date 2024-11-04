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ثقافة وفنون

انتعاشة قوية لعصام عمر في السينما والتلفزيون

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو

يعد الفنان الشاب عصام عمر، من أبرز الفنانين الشباب علي الساحة بالوقت الحالي، خاصة بعد مشاركة فيلمه “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” في مهرجان فينسيا السينمائي" في دورته الـ 81.  

عصام عمر في السينما والتلفزيون 

ويعيش عصام عمر خلال الفترة المقبلة حالة من الانعاش الفني في السينما والتلفزيون وذلك بعد نجاح “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”. 

ويخوض الفنان عصام عمر تجربة تليفزيونية جديدة بالماراثون الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل تليفزيوني يحمل اسم “نص الشعب اسمه محمد”. 

ويأتي المسلسل من تأليف محمد رجاء وبتوقيع المخرج عبد العزيز النجار، وينتمي العمل لـ اللايت كوميدي عائلي.

كما يواصل الفنانان طه دسوقي وعصام عمر تجهيز فيلم “سيكو سيكو” تحت قيادة المخرج عمر المهندس ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تصوير مشاهد العمل. 

فيلم سيكو سيكو 

واستغرق المخرج عمر المهندس، ٨ أشهر في تحضير فيلم سيكو سيكو لطه دسوقي وعصام عمر، حيث أن “المهندس” حرص علي قراءة سيناريو الفيلم جيد والذي قام بكتابته محمد الدباح. 

تفاصيل فيلم سيكو سيكو 

وفيلم سيكو سيكو، من بطولة عصام عمر وطه دسوقي وعلي صبحي ودانا هشام وخالد الصاوي ومن تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدي.  

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