مظاهرة لعائلات أسرى الاحتلال أمام مبنى السفارة الأمريكية بـ "تل أبيب"

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الخميس، بانطلاق مظاهرة لعائلات الأسرى الإسرائيليين أمام مبنى السفارة الأمريكية على خلفية زيارة مستشار الأمن القومي لـ البيت الأبيض جيك سوليفان لتل أبيب.

وقف النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، مساء اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وقدمت لها يد العون في التصدي للاعتداءات الإيرانية، لافتا إلى أن بايدن ملتزم بعدم حصول طهران على السلاح النووي.

وأضاف سوليفان: "حزب الله لم يعد بإمكانه بناء قدراته العسكرية.. نعمل الآن على التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة، وآن أوان التوصل لاتفاق لاستعادتهم كلهم والاستفادة من الفرصة بعد انهيار نظام الأسد".

وتابع سوليفان: "نتطلع إلى إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، هذا الأمر بات أمرا ملحا، وبعد اجتماعي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لدي شعور أنه مستعد للتوصل لاتفاق، وهدفي هو التوصل لاتفاق خلال هذا الشهر، وأعتقد أن كل يوم يأتي بمخاطر متزايدة وهناك حاجة ملحة لإبرام الاتفاق".

إبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة

وزعم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أن ما تفعله إسرائيل في سوريا هو تحديد التهديدات وتحييدها، مضيفا: "نجري مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا، ونعتقد أن الوضع هناك ينطوي على مخاطر متعددة بما في ذلك احتمال الانقسام داخل الدولة".

واستكمل: "نجري محادثات جادة ومكثفة مع تركيا بشأن سوريا، ولدينا كل التوقعات أن احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا مؤقت"، وذلك وفقا لتعبيره.

وأشار سوليفان إلى أن موقف حماس على طاولة المفاوضات تغير بعد وقف إطلاق النار في لبنان، وأن اغتيال قادة الحركة ساعد أيضا في وضع محادثات وقف إطلاق النار على المسار الصحيح لتحقيق نتائج، وذلك على حد قوله.

واختتم سوليفان: أعتقد أننا اقتربنا مرة أخرى من صفقة لإطلاق الرهائن وسنواصل العمل للتوصل إليها سريعا.. وسأذهب للدوحة والقاهرة لسد الثغرات النهائية بشأن صفقة غزة".

بلينكن وسوليفان فى الشرق الأوسط لبحث الوضع فى غزة وسوريا ولبنان

وفي وقت سابق، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن اثنين من كبار مستشارى الرئيس الأمريكى جو بايدن قد توجه إلى الشرق الأوسط بعد سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن إلى الأردن وتركيا، بينما يزور مستشار الأمن القومى للبيت الأبيض جيك سوليفان إسرائيل، بحسب مسئولين أمريكيين. وذكرت الصحيفة أن جزءً أساسيا من المناقشات سيدور حول مستقبل الحكم فى سوريا.

وقف إطلاق النار في غزة والمساعدة فى ضمان انتقال السلطة لحكومة سورية جديدة

ويخطط سوليفان للبقاء فى إسرائيل عدة أيام بدءا من اليوم الخميس، بحسب ما قال شون سافيت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى. وأضاف أنه سيلتقى مع المسئولين الإسرائيليين كجزء من المنافشات الوثيقة حول سلسلة من القضايا الهامة بما فى ذلك جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة والتطورات الأخيرة فى سوريا، ولإجراء مناقشات حول لبنان وإيران.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيتوجه أولا إلى الأردن قبل السفر إلى تركيا، حيث سييناقش مع المسئولين المساعدة فى ضمان انتقال السلطة لحكومة سورية جديدة يمكن محاسبتها وتمثل الجميع وتحترم حقوق الأقليات ويمكن أن تمنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب أو أن تمثل تهديدا لجيرانها، وضمان أن يتم تأمين مخزون الأسلحة الكيماوية وتدميره بشكل آمن.

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