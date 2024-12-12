ملك الأردن لـ بلينكن: وقف حرب غزة أول خطوات التهدئة الشاملة بالمنطقة

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، أن الخطوة الأولى لتحقيق تهدئة شاملة بالمنطقة هي وقف الحرب الإسرائيلية على غزة.

المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

وأوضح العاهل الأردني لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي عقد بالعقبة اليوم الخميس، أن تحقيق هذه الخطوة يستدعي تحركًا دوليًا فوريًا وجادًا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وتطرق اللقاء إلى المساعي المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

التطورات في سوريا

وعلى صعيد التطورات في سوريا، جدد الملك عبد الله الثاني احترام الأردن لخيارات الشعب السوري، والحفاظ في الوقت ذاته على أمن سوريا وسلامة مواطنيها.

وفي معرض الحديث عن الأوضاع بالضفة الغربية المحتلة، حذر العاهل الأردني من خطورة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والاعتداءات المستمرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

تحقيق السلام العادل والشامل

وجدد العاهل الأردني التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومنع انجرار المنطقة نحو المزيد من الصراعات، مشددًا على الدور المحوري للولايات المتحدة في استعادة الاستقرار بالإقليم.

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