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حوادث

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابي بالقاهرة

تحويلات مرورية لتنفيذ
تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى مشاة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى للمشاة بمحور الفريق إبراهيم العرابى، مما يستلزم الغلق الكلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى من أمام مدرسة سليمان الفارسي.

 إنشاء كوبرى مشاه بمحور الفريق إبراهيم العرابى بالقاهرة

وقال مصدر أمني: إن الأعمال اعتبارًا من الساعة الـ 12,05 من منتصف الليل يوم الجمعة 13/12/2024، وحتى الساعة الـ 6 صباحًا.. وذلك لمدة يومين "ليلًا فقط" وإجراء تحويلات مرورية لحركة المركبات على مرحلتين والمرحلة الأولى: غلق كلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى "الطريق الرئيسي" من أمام مدرسة سليمان الفارسي مع تحويل حركة المرور على النحو التالي: الاتجاه القادم من أسفل الطريق الدائري يسلك قائدى المركبات يمينًا اتجاه طريق الخدمة فيما قبل مدرسة سليمان الفارسي واستكمال السير بطريق الخدمة فيسارًا باتجاه محور الفريق إبراهيم العرابي مرة أخرى. 
 

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أما المتجه لأسفل الطريق الدائرى يسلك قائدى المركبات يمينًا إتجاه طريق الخدمة فيما قبل مطلع الكوبرى الكائن أعلى شارع المطحن فى المتجه لأسفل الطريق الدائرى والاستكمال بطريق الخدمة "شارع محمد فريد" فيسارًا باتجاه محور الفريق إبراهيم العرابى مرة أخرى.
 

أما المرحلة الثانية: غلق كلى لمحور الفريق إبراهيم العرابى "الطريق الداعم" من أمام مدرسة سليمان الفارسي مع تحويل حركة المرور يسلك قائدى المركبات يمينًا من طريق الخدمة اتجاه الشوارع والمناطق الفرعية من طريق الخدمة بالاتجاهين أثناء رفع الباكيات المعدنية.


ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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