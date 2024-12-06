أخبار الحوادث اليوم، وفاة اثنين من ضحايا الدهس بسيارة لاعب كرة بأوسيم، تفاصيل التحقيقات في مشاجرة ملاكم شهير في الشيخ زايد، تحويلات مرورية بعد غلق محور 26 يوليو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

التقرير الطبي يكشف الحالة الصحية للمجني عليهما بمشاجرة ملاكم شهير في الشيخ زايد

أجرت النيابة العامة بالشيخ زايد تحقيقات موسعة في واقعة اعتداء ملاكم شهير على أفراد أمن كومبوند بالشيخ زايد.

التحقيقات في واقعة تعدي ملاكم على فرد أمن



وكشفت التحقيقات الأولية التي تجرى برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد أن بلاغا ورد لقسم شرطة ثان الشيخ زايد حمل رقم ٤٥٠٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح ثانى الشيخ زايد جاء فيه حضور إسلام. م. د ٣٧ سنة أمن كمبوند ومحمود. ج. ع ٣٥ سنة فرد أمن وأحمد. س. ا ٤٠ سنة محامي (طرف أول) يتهمون ملاكما شهيرا حاصلا على بطولة إفريقيا في الملاكمة يدعى ع. م. ا ٢١ سنة وح. خ. ف ٢١ سنة طالب وعمر. ع. ع ٢٠ سنة طالب بالاعتداء بالضرب على فرد الأمن الأول أثناء فحص تصريح دخول الكمبوند لزيارة أحد سكانه.

قرارات جديدة من النيابة في واقعة مشاجرة ملاكم شهير مع أفراد أمن كمبوند بـ الشيخ زايد

قررت نيابة الشيخ زايد، حجز ملاكم شهير، 24 ساعة على ذمة التحريات في القضية رقم 4504 لسنة 2024 جنح ثاني الشيخ زايد، فيما أمرت بإخلاء سبيل صديقيه.

تفاصيل تحقيقات مشاجرة ملاكم شهير في الشيخ زايد



كشفت تحقيقات النيابة، أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين، انتهت بمشاجرة عنيفة أمام بوابة 6 في كمبوند شهير.

وحرر طرف أول محضرا بتعرضهم للاعتداء من قبل الطرف الثاني، والذي يتضمن الملاكم، بالإضافة إلى شخصين آخرين، وتسببت المشاجرة في إصابات متفاوتة للطرف الأول، تمثلت في جروح قطعية وكدمات وجروح في الوجه والعين وكسر في عظام الوجه.

تحليل مخدرات وإخلاء سبيل، تفاصيل جديدة في حادث دهس لاعب كرة لـ 3 أشخاص بأوسيم

أمرت نيابة الجيزة بإجراء تحليل مخدرات للاعب الكرة المتهم بدهس 3 أشخاص في أوسيم وتسبب في وفاة اثنين منهما.

وكشفت نتيجة عينة تحليل المخدرات أن اللاعب لا يتعاطى أي نوع من أنواع المخدرات، وأمرت النيابة بإخلاء سبيله بكفالة ١٠٠ ألف جنيه على ذمة القضية.

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

لقي شخصان مصرعهما من بين ثلاثة تعرضوا لحادث دهس بواسطة سيارة لاعب كرة قدم، أمس، في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وحصلت فيتو على الصور الأولى لـ الضحيتين "عادل ا" و"سمارة ر"، بينما لا يزال الشخص الثالث في المستشفى في حالة حرجة.

الثالث بين الحياة والموت، وفاة عاملين من ضحايا الدهس بسيارة لاعب كرة قدم بأوسيم

توفي شخصان من بين ثلاثة تعرضوا لحادث دهس بواسطة سيارة لاعب كرة قدم يوم، أمس، في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة.

ضحايا حادث اللاعب الكرة



والشخصان المتوفيان هما "عادل ا" و"سمارة ر"، بينما لا يزال الشخص الثالث في المستشفى في حالة حرجة.

خلافات مالية، اعترافات المتهم بقتل عامل خردة في الدقي

باشرت نيابة الجيزة التحقيق مع المتهم بقتل عامل خردة، طعنا بزجاجة في أحد شوارع الدقي، بسبب خلافات مالية.

اعترافات المتهم بقتل عامل خردة

واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، لخلافات مالية بينهما.

وأفاد خلال التحقيقات بأنه نشبت بينهما مشادة كلامية، فاشتاط غضبا وطعن المجني عليه بزجاجة مكسورة، مما تسبب في مقتله في الحال، قائلا: “مكنش قصدي أقتله”.

ضبط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل 50 مليون جنيه في قنا



نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص بتهمة غسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تحويلات مرورية بعد غلق محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من 6 أكتوبر

قررت الإدارة العامة للمرور، غلقا كليا لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر، تحديدًا المسافة المحصورة ما بين الطريق الدائري "القوس الغربي" وبين محور أحمد عرابى الجديد لمدة ٧ أشهر.

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