الخميس 12 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

يأتي ذلك في إطار تعزيز مسارات التعاون بين اللجنة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي.

المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة

تناول اللقاء استعراض الأوضاع الحالية والتحديات التى تواجه الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المحيطة.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة أعرب خلالها عن اعتزازه وتقديره لأعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أهمية التواصل الدائم لمتابعة كافة الموضوعات والقضايا التى تطرأ على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية بما يدعم دور اللجنة فى دعم ركائز الأمن القومى باعتبارهم ممثلي مختلف أطياف الشعب المصرى العظيم، مؤكدًا جاهزية القوات المسلحة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها.

حماية حدود الدولة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية

 

وأعرب النائب أسامة كامل منتصر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ فى كلمته عن تقدير الشعب المصرى لما تقوم به القوات المسلحة من جهود وتضحيات لحماية حدود الدولة على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، فضلًا عن دورها فى دعم مسيرة التنمية التى تشهدها مصر في مختلف المجالات.

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