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حوادث

القبض على طالب قتل كلبا بالشرقية عقب تداول فيديو

القبض على طالب قتل
القبض على طالب قتل كلبا بالشرقية

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تعدي شخص بالشرقية بالضرب على "كلب ضال" مما أدى إلى نفوقه، وتم ضبط مرتكب الواقعة.
 

القبض على طالب قتل كلبا بالشرقية عقب تداول فيديو 

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية ، تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على "كلب ضال" مما أدى إلى نفوقه بالشرقية.

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وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ونشر مقطع الفيديو لمحاولة الكلب عقره أثناء سيره بالشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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