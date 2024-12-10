مدير أمن القاهرة ينتقل لموقع عقار الوايلى المنهار

انتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء، إلى موقع انهيار عقار الوايلى لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين وجهود الحماية المدنية.

انتقال القيادات الأمنية فى موقع انهيار عقار

وكشف الفحص الأولى بأن العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حى الوايلى، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى الوايلى

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

وأصيب 5 أشخاص فى حادث انهيار عقار بمنطقة الوايلى، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون أمنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.

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