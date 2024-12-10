الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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حوادث

انتشال 7 جثث من أسفل أنقاض عقار الوايلى المنهار

انتشال 7 متوفين وانقاذ
انتشال 7 متوفين وانقاذ 3 آخرين من أسفل ركام عقار العباسية

انتشل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، 7 جثث أسفل ركام عقار شارع العباسية بالوايلى المنهار وسط تواجد سيارات الاسعاف وتم نقلهم الي المستشفى.

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وتقوم  قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية بالبحث عن المفقودين أسفل الأنقاض، فيما يقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

 

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة العباسية وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ..

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة والبحث عن المفقودين جراء الحادث.
 

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