الأمن يكشف حقيقة القبض على سيدة للضغط على ذويها بتسليم أنفسهم للشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، حقيقة القبض على سيدة لضغط على ذويها بتسليم أنفسهم للشرطة بمديرية أمن أسيوط.

الأمن يكشف حقيقة القبض على سيدة بأسيوط

تابعت أجهزة الأمن ، ما تم تداوله على أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الزعم بقيام رجال الشرطة باحتجاز سيدة بأحد مراكز الشرطة بأسيوط بقصد الضغط على ذويها من العناصر الإجرامية لتسليم أنفسهم.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى الأجهزة الأمنية بأسيوط بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بسبب خلافات حول قطعة أرض بين طرفين.

وأثناء ضبط طرفى المشاجرة تبين وجود السيدة المذكورة "تربطها علاقة قرابة بأحد الطرفين" وبفحص موقفها تبين عدم اشتراكها فى الواقعة فتم صرفها من المكان فى حينه دون حدوث ثمة تجاوزات أو اصطحابها إلى المركز.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طرفى المشاجرة فى إطار من الشرعية والقانون.

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