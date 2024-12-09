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رياضة

رئيس بايرن ميونخ يكشف موقفه من تجديد عقد نجم الفريق

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

كشف هربرت هاينر، رئيس نادي  بايرن ميونخ، مصير تجديد تعاقد نجم الفريق بعدما ذكر أسماء اللاعبين الذي يرغب النادي في تجديد عقودهم دون ذكر اسم هذا اللاعب. 

وكان هاينر خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم أمس الأحد، قام بذكر أسماء الثلاثي جوشوا كيميتش، وجمال موسيالا، وألفونسو ديفيز، الذي يرغب النادي في تجديد عقودهم، بينما تجاهل ذكر اسم ساني الذي ينتهي عقده في صيف 2025.

وبرر رئيس  بايرن ميونخ عدم ذكر اسم ساني " لدينا العديد من نجوم الفريق الذين تنتهي عقودهم في 2025، ولا أريد الحديث عن كل لاعب ذكرت كيميتش، وموسيالا، وألفونسو ديفيز لإيماني  قادرون علي فعل شيئ مميز لبايرن ميونخ".

تقارير تكشف موقف بايرن من تجديد عقد ساني 

ووفقا لما ذكرته سكاي نيوز فإن هناك تواصل بين مسؤولي البايرن وساني لتجديد عقده لكن لم يتم تقديم عرض رسمي حتى الآن.

وأضاف المصدر ذاته أنه هناك العديد من مسؤولين في بايرن ميونخ يؤمنون بأن ساني يجب عليه تقديم مستوي مميز حتى يتم تجديد عقده بعدما تراجع مستواه خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.

 

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بايرن ميونخ هربرت هاينر وجمال موسيالا ألفونسو ديفيز ساني

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