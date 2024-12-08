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رياضة

كرة القدم والسلة السر، بايرن ميونخ يكسر حاجز المليار يورو لأول مرة

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

أعلن هربرت هاينر، رئيس بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأحد، أن إيرادات النادي تجاوزت حاجز المليار يورو: "مليار و50 مليون دولار"، لأول مرة في تاريخه. 

وقال هاينر خلال انعقاد الجمعية العمومية للنادي، إن رياضتي كرة القدم وكرة السلة تصدرتا المشهد في هذه الإيرادات القياسية، التي بلغت مليار و17 مليون يورو، حيث ارتفعت من 690 مليون يورو في 2022، و882 مليون يورو العام الماضي.

وواصل: "الآن لم نصل فقط إلى رقم قياسي أخر، لكن إلى بعد لم يسبق لنادي بايرن ميونخ الوصول إليه".

وأضاف هاينر أن بايرن لديه 382 ألف عضو، ارتفاعا من 360 ألف عضو في الصيف الماضي، معربا عن أمله في وصول عدد أعضاء النادي إلى 400 ألف، العام المقبل، تزامنا مع الذكرى الـ125 لتأسيس النادي.

 

وفاز فريق بايرن ميونخ الألمانى على هايدنهايم بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الجاري 2024-2025، على ملعب "أليانز أرينا".

 

سجل دايوت أوباميكانو هدف التقدم لصالح البايرن فى الدقيقة 18 ثم جمال موسيالا "هدفين" وليون جوريتسكا.

بينما أحرز هدفى فريق هايدنهايم ماتياس هونساك فى الدقيقة 50، ونيكلاس دوريتش فى الدقيقة 85.

مباراة البايرن ضد هايدنهايم


ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعد أن خاض 13 مباراة، حقق خلالها الفوز في 10 مواجهات والتعادل 3 ولم يخسر أي مباراة حتى الآن.


فيما يأتي فريق هايدنهايم فى المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط فقط من إجمالى 13 مباراة خاضها حتى الآن.

 

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