الدوري الألماني، مدرب بايرن ميونخ يعلن غياب هذا الثنائي أمام هايدنهايم

أكد فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه سيفتقد اثنين من القوام الأساسي خلال مواجهة هايدنهايم، بالجولة 13 من الدوري الألماني.

وقال كومباني، إن العملاق البافاري سيغيب عنه كل من الحارس مانويل نوير، والجناح سيرجي جنابري لإصابات مختلفة.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي: "يعاني نوير من مشاكل في ضلوعه، بينما يغيب جنابري عن الملاعب بسبب مشكلة في الركبة".



ويتصدر البافاري جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 30 نقطة من 12 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف آينتراخت فرانكفورت.

وخطف البايرن، تعادلا قاتلا في مباراته الأخيرة بالدوري أمام غريمه بوروسيا دورتموند (1-1)، ليحافظ على سلسلة اللاهزيمة بالبطولة هذا الموسم (9 انتصارات و3 تعادلات).

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ12

1- بايرن ميونخ 30 نقطة

2- آينتراخت فرانكفورت 26 نقطة

3- باير ليفركوزن 23 نقطة

4- لايبزيج 21 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 20 نقطة

6- فرايبورج 20 نقطة

7- ماينز 19 نقطة

8- فولفسبورج 18 نقطة

9- شتوتجارت 17 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ 17 نقطة

11- يونيون برلين 16 نقطة

12- فيردر بريمن 16 نقطة

13- أوجسبورج 15 نقطة

14- هوفنهايم 12 نقطة

15- سانت باولي 11 نقطة

16- هايدنهايم 10 نقاط

17- هولشتاين كيل 5 نقاط

18- بوخوم نقطتان

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