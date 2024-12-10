وقت قراءة سورة الليل وأسمائها وفضائلها

سميت هذه السورة في معظم المصاحف سورة «الليل» وعدد آياتها إحدى وعشرون آية.

وجمهور العلماء على أنها مكية، وقال بعضهم: هي مدنية، وقال آخرون: بعضها مكي، وبعضها مدني، والحق أن هذه السورة من السور المكية الخالصة، وكان نزولها بعد سورة «الأعلى» وقبل سورة «القمر»، فهي تعتبر السورة التاسعة في النزول من بين السور المكية.

قال الإمام الشوكانى: وهي مكية عند الجمهور، فعن ابن عباس قال: نزلت سورة «والليل إذا يغشى» بمكة.

أسماء سورة والليل

سمّيت هذه السّورة في معظم المصاحف وبعض كتب التّفسير «سورة اللّيل» بدون واوٍ، وسمّيت في معظم كتب التّفسير «سورة واللّيل» بإثبات الواو.... [التحرير والتنوير:30/377](م)

عنونها البخاريّ والتّرمذيّ «سورة {واللّيل إذا يغشى} »). [التحرير والتنوير:30/377](م)

سبب نزول سورة والليل

روي عن ابن عباس: أن رجلا كانت له نخلة فرعها في دار رجل فقير ذي عيال، وكان الرجل إذا جاء ودخل الدار فصعد النخلة ليأخذ منها التمر فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان الفقير، فينزل الرجل من نخلته حتى يأخذ التمرة من أيديهم، فإن وجدها في فم أحدهم أدخل إصبعه حتى يخرج التمرة من فيه، فشكا الرجل ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأخبره بما يلقى من صاحب النخلة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اذهب "، ولقي صاحب النخلة وقال: " تعطيني نخلتك المائلة التي فرعها في دار فلان ولك بها نخلة في الجنة ؟ " فقال له الرجل: [ لقد أعطيت ] وإن لي نخلا كثيرا، وما فيها نخلة أعجب إلي ثمرة منها.

ثم ذهب الرجل فلقي رجلا كان يسمع الكلام من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أتعطيني ما أعطيت الرجل نخلة في الجنة إن أنا أخذتها ؟ قال: " نعم "، فذهب الرجل فلقي صاحب النخلة فساومها منه فقال له: أشعرت أن محمدا أعطاني بها نخلة في الجنة فقلت: يعجبني ثمرها ؟ فقال له الآخر: أتريد بيعها ؟ قال: لا، إلا أن أعطى بها ما لا أظنه أعطي.

قال: فما مناك ؟ قال: أربعون نخلة. قال له الرجل: لقد جئت بعظيم، تطلب بنخلتك المائلة أربعين نخلة ؟ ثم سكت عنه، فقال له: أنا أعطيك أربعين نخلة، فقال له: أشهد لي إن كنت صادقا، فمر ناس فدعاهم فأشهد له بأربعين نخلة، ثم ذهب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن النخلة قد صارت في ملكي فهي لك، فذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صاحب الدار فقال: " إن النحلة لك ولعيالك "، فأنزل الله تبارك وتعالى: ( والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى ) .



وروى ابن إسحاق، عن عبد الله : أن أبا بكر اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشر أواق [ من ذهب ] فأعتقه، فأنزل الله تبارك وتعالى: ( والليل إذا يغشى ) إلى قوله: ( إن سعيكم لشتى ): سعي أبي بكر ، وأمية بن خلف .

فضائل سورة الليل

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة الليل

1- القَسَمُ على تَفاوُتِ حالِ الخَلْقِ في الإساءةِ والإحسانِ.

2- بيانُ شَرَفِ المؤمِنينَ وفَضائِلِ أعمالِهم، ومَذَمَّة المُشرِكينَ وسُوءِ أعمالِهم، وجزاءِ كُلٍّ منهم.

3- أنَّ اللهَ تعالى أرسَلَ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للتَّذكيرِ بالحَقِّ، وأنَّ عاقِبةَ المكَذِّبينَ النَّارُ، وأنَّ المتَّقينَ يَنجونَ منها.

ورد عن عمرو بن حريث أن النبي صلى الله عليه وآله قرأ في الفجر والليل إذا عسعس.

وعن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في الظهر والعصر "والليل إذا يغشى " ونحوها.

وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بهم الهاجرة فرفع صوته، فقرأ والشمس وضحيها، والليل إذا يغشى، فقال له أبي بن كعب: يا رسول الله أمرت في هذه الصلاة بشئ ؟ فقال: لا، ولكن أريد أن أوقت لكم.

كما ورد عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحيها، وأشباهها من السور.

وعن ابن سيرين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، والشمس وضحيها.

وعن ابن عباس أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله أمره أن يقرأ في صلاة الصبح بالليل إذا يغشى، والشمس وضحيها.

وعن عقبة بن عامر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نصلي ركعتي الضحى بسورتيهما بالشمس وضحيها، والضحى.

فضل سورة الليل والأحاديث الواردة بشأنها

لم يرد في فضل سورة اللّيل شيء صحيح من الأحاديث النّبويّة، وقيل إنّ مَن قرأ سورة اللّيل أحسن الله إليه، ويسّر عليه أمره، وحجب عنه العسر، ورضي عنه.



وورد عن سلمانَ الفارسيّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْفطر بعد مَا يُصَلِّي عِيدَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسبح اسْم رَبك الأعلى، وفى الثَّانِيَة بالشمس وَضُحَاهَا، وفى الثَّالِثَة وَالضُّحَى، وَفِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَ كُلَّ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَنْبِيَائِهِ، وَكَأَنَّمَا أَشْبَعَ جَمِيعَ الْيَتَامَى وَدَهَنَهُمْ وَنَظَّفَهُمْ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَيُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِينَ سَنَةً"،

وهَذَا الحَدِيث موضوعٌ على النّبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- وفي رواتِه مجهولون.

وأيضا عن أبيّ بن كعبٍ -رضي الله عنه- أنّه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "مَن قرأَها فكأَنَّما تصدّق بكلّ شيء طلعت عليه الشمس والقمر"، وهذا حديثٌ لا يصحّ أن يُنسبَ إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.

عن عليّ بن أبي طالبٍ -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّمَ- قال: "يا علىّ مَن قرأَ {والشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، فكأَنَّما قرأَ الزَّبور، وله بكلّ آية قرأَها ثواب مَن صلَّى بين الرّكن والمقام أَلفَ ركعة"، وهذا حديث مردود لا يصح.



وفيما ورد من حديث الصحابي الجليل أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال: "من قرأَها أَعطاه الله الحُسْنى، ويرضى عنه، وعافاه من العسر، ويَسّر له اليسر"، وحديث الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "يا علي من قرأَها أَعطاه الله ثواب القائمين، وله بكلّ آية قرأَها حاجة يقضيها

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الليل في ليلة، أُعطي أجر قيام ليلة." رواه الترمذي وابن ماجه.

وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الليل ختم الله له بالنور." رواه الترمذي.

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل شيء نورًا، وإن نور القرآن سورة الليل." رواه الترمذي.

تلخيص سورة الليل

وأخرج ابن مردويه عن الزبير مثله..وفي رواية عن ابن عباس أنه قال: إنى لأقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل...

وحقا ما قاله ابن عباس- رضى الله عنهما-، فإن السورة الكريمة، قد احتوت على بيان شرف المؤمنين، وفضائل أعمالهم، ومذمة المشركين، وسوء فعالهم، وأنه-تبارك وتعالى- قد أرسل رسوله للتذكير بالحق ولإنذار المخالفين عن أمره-تبارك وتعالى- أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.

أقسم الله - سبحانه - فى افتتاح هذه السورة بثلاثة أشياء، على أن أعمال الناس مختلفة.

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