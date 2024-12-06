أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

سورة «العاديات» التي تسمى- أيضا- سورة «والعاديات» بإثبات الواو، عدد آياتها إحدى عشرة آية، ومن أهم مقاصدها، التنويه بشأن الجهاد والمجاهدين، وبفضل الخيل التي تربط من أجل إعلاء كلمة الله-تبارك وتعالى- وبيان ما جبل عليه الإنسان من حرص على منافع الدنيا وتحريض الناس على أن يتزودوا بالعمل الصالح الذي ينفعهم يوم الحساب.

أسماء سورة العاديات والأحاديث الواردة فيها

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة العاديات

1- القَسَمُ بالخَيلِ، والتَّنويهُ بشَأنِ الجِهادِ والمُجاهِدينَ.

2- ذِكْرُ كُفرانِ الإنسانِ، وبَيانُ ما جُبِلَ عليه مِن شِدَّةِ مَحبَّةِ المالِ، والحِرصِ عليه.

3- وَعظُ النَّاسِ بأنَّ وَراءَهم حِسابًا بعدَ الموتِ؛ تَحريضًا على التَّزوُّدِ بالعملِ الصَّالحِ.

سبب نزول سورة العاديات

فقد أخرج عنه البزار، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، والدّارقطنيّ، وابن مردويه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا، فاستمرت شهرا لا يأتيه منها خبر، فنزلت هذه السورة.

وهذه الرواية التي ساقها الآلوسى وغيره في سبب نزول هذه السورة، ترجح أنها مدنية، وإن كان كثير من المفسرين يرى أنها مكية، والعلم عند الله-تبارك وتعالى-.

وروى الكلبي: أن النبي - ﷺ - بعث سرية إلى أناس من كنانة، فمكث ما شاء الله أن يمكث لا يأتيه منهم خبر، فتخوف عليها، فنزل جبريل عليه السلام بخبر مسيرها، وكأنه سبحانه وتعالى أقسم بخيل تلك السرية المجاهدة في سبيل الله.

وذكر أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري في كتابه "أسباب النزول" سبب نزول هذه السورة، فقال: قال مقاتل: بعث رسول الله - ﷺ - سرية إلى حيٍّ من كنانة، واستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء، فتأخر خبرهم، فقال المنافقون: قتلوا جميعًا، فأخبر الله تعالى عنها وعن سلامتها وبشرهم بإغارتها على القوم الذين بعث إليهم العاديات ضبحا؛ يعني تلك الخيل.

كما ذكر الواحدي رواية عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - بعث خيلًا فأسهبت شهرًا لم يأته منها خبر، فنزلت: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١)﴾ ضبحته بمناخرها إلى آخر السورة ومعنى أسهبت أمضت في السهوب، وهي الأرض الواسعة.

أسماء سورة العاديات والأحاديث الواردة فيها

ا لأحاديث الواردة في العاديات



ورد في سورة العاديات حديثان:

الحَدِيث الأول: قال النَّبِي صلى الله عليه وسلم: «مَا لم يكن نقع وَلَا لقلقَة».

قلت غَرِيب مَرْفُوعا وَلم أَجِدهُ إِلَّا من قول عمر رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه فِي الْجَنَائِز أَنا معمر عَن الْأَعْمَش عَن أبي وَائِل قال قيل لعمر إِن نسْوَة من بني الْمُغيرَة قد اجْتَمعْنَ فِي دَار خَالِد بن الْوَلِيد يبْكين عَلَيْهِ وَإِنَّا نكره أَن يؤذينك فَلَو نَهَيْتُهُنَّ فَقال عمر مَا عَلَيْهِنَّ أَن يُهْرِقَن من دُمُوعهنَّ عَلَى أبي سُلَيْمَان سجلا أَو سَجْلَيْنِ مَا لم يكن نقع أَو لقلقَة..وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه قال النَّوَوِيّ فِي الْخُلَاصَة بِسَنَد صَحِيح.



عَن ابْن عَبَّاس قال كنت جَالِسا فِي الْحجر فجَاء رجل فَسَأَلَنِي عَن {وَالْعَادِيات ضَبْحًا} قال ففسرتها بِالْخَيْلِ فَذهب إِلَى على وَهُوَ تَحت سِقَايَة زَمْزَم فَسَأَلَهُ وَذكر لَهُ مَا قلت فَقال ادْعُه لي فَلَمَّا وقفت عَلَى رَأسه قال تُفْتِي النَّاس بِمَا لَا علم لَك بِهِ وَالله إِن كَانَت لأوّل غَزْوَة فِي الْإِسْلَام بدر وَمَا مَعنا إِلَّا فرسَان فرس للزُّبَيْرِ وَفرس لِلْمِقْدَادِ إِنَّمَا العاديات ضَبْحًا الْإِبِل من عَرَفَة إِلَى مُزْدَلِفَة وَمن مُزْدَلِفَة إِلَى منى.

رَوَاهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فِي كتاب الْجِهَاد من طَرِيق ابْن وهب ثني أَبُو صَخْر عَن أبي مُعَاوِيَة البَجلِيّ



الحَدِيث الثاني:عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ العاديات أعطي من الْأجر عشر حَسَنَات بِعَدَد منبَات فِي الْمزْدَلِفَة وَشهد جمعا» رَوَاهُ الثَّعْلَبِيّ من حَدِيث عبد الله بن روح ثَنَا شَبابَة بن سوار بِسَنَدِهِ فِي سُورَة الْقدر وَبِهَذَا الْمَتْن رَوَاهُ ابْن مرْدَوَيْه فِي تَفْسِيره بسنديه فِي آل عمرَان.وَرَوَاهُ الواحدي فِي الْوَسِيط بِسَنَدِهِ فِي يُونُس.

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